La storia di Francesco Totti sarà ancora una volta protagonista con una miniserie su Sky intitolata ‘Speravo de morì prima’: ecco le curiosità

Ancora una volta la storia di Francesco Totti sarà protagonista con una nuova miniserie intitolata “Speravo de morì prima”, che andrà in onda a partire dal 19 marzo 2021. Sarà diretta Luca Ribuoli, dopo l’autobiografia Un capitano di Paolo Condò in collaborazione con Francesco Totti: si prenderanno in esame gli ultimi anni di carriera da calciatore dell’attaccante giallorosso. La miniserie andrà in onda su Sky Atlantic con il primo episodio che andrà in onda il 19 marzo 2021. Un appuntamento imperdibile per conoscere fino in fondo ciò che è successo negli ultimi anni di carriera de “Er Pupone”, con i numerosi litigi che sono arrivati con l’allenatore dell’epoca, Luciano Spalletti, che non aveva intenzione di puntare su di lui.

Speravo de morì prima, la serie su Totti: il cast al completo

Francesco Totti sarà interpretato da Pietro Castellitto, mentre sua moglie Ilary Blasi da Greta Scarano. Ci sarà anche Luciano Spalletti con Gianmarco Tognazzi che vestirà i suoi suoi panni; inoltre Fiorella Totti sarà interpretata da Monica Guerritore da adulta e da Eugenia Costantini da giovane. Lo stesso per il padre Enzo Totti con protagonisti da adulto Giorgio Colangeli e da giovane Federico Tocci. Sarà anche il turno di Antonio Cassano con Gabriel Montesi che prenderà le sue sembianze. Marco Rossetti sarà Daniele De Rossi. A partire dal 19 marzo 2021 andrà in onda il primo episodio su Sky Atlantic.