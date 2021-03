Sophie Codegoni, con Matteo Ranieri già crisi? I due hanno discusso

Cosa è accaduto a Sophie Codegoni dopo Uomini e Donne, con il corteggiatore Matteo Ranieri già crisi? I due hanno discusso.

Ancora una volta, una coppia nata da una scelta all’interno del dating show di Canale 5, Uomini e donne, rischia di avere vita breve. Stiamo parlando dell’ex tronista Sophie Codegoni e del corteggiatore prescelto Matteo Ranieri. Lei risiede a Varese, ma sta pensando di trasferirsi a Milano, lui invece è a Genova e deve pensare agli affari dell’azienda di famiglia. Una distanza che incrina il rapporto.

Lo ha spiegato l’ex tronista interpellata dal settimanale Nuovo TV: “Sono felice quando siamo insieme, ma quando è lontano da me mi manca e nascono le prime discussioni”. Lei vorrebbe che lui si avvicinasse geograficamente a lei, ma quando si parla di andare a vivere insieme il discorso un po’ cambia: “Di una convivenza non ne abbiamo ancora parlato. Andiamo con i piedi di piombo”.

Davvero Sophie Codegoni è in crisi con Matteo Ranieri? La rivelazione di Deianira Marzano

Ma attenzione, perché in queste ultime ore emergono ulteriori dettagli su questa relazione a distanza che sembra non funzionare. A rivelarli è l’influencer Deianira Marzano, espertissima di queste vicende di gossip. Infatti è lei, attraverso le sue Instagram Stories, a spiegare che nella coppia nata di recente a Uomini e Donne la crisi sarebbe profonda e anzi starebbe già per finire tutto. “Secondo me tra la Codegoni e il ragazzo già sta finendo, perchè stanno già mettendo le basi per annunciarlo…”, scrive infatti l’influencer.

Ma come fa ad affermare una cosa del genere? A quanto pare, gli indizi a sua disposizione sono ben definiti e le valutazioni che fa emergono soprattutto dalle parole della stessa Sophie Codegoni. Questa infatti ha avuto da ridire sul suo fidanzato un paio di giorni fa, in occasione dell’8 marzo: “Lei l’altra volta si è lamentata di non aver ricevuto i fiori, oltre al fatto che lui sia lontano da lei fa pensare che le cose non stiano andando come avrebbero dovuto…”, chiosa Deianira Marzano. Almeno lei di dubbi sembra averne davvero pochi.