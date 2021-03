Silvia Liberatori, morta in casa a 36 anni: ipotesi Covid

Il dramma di Silvia Liberatori, trovata morta in casa a 36 anni dalla mamma con la quale viveva: ipotesi Covid.

Un dramma oggi a Sora, in provincia di Frosinone, una morte improvvisa che al momento resta ancora senza risposte e che lascia davvero sconcertati. La vittima ha solo 36 anni e si chiama Silvia Liberatori. A trovarla priva di vita, questa mattina, è stata la sua mamma, con la quale viveva insieme. La donna, qualche anno fa, era rimasta vedova e ora per lei un nuovo dramma, che l’ha sconvolta.

Sul posto, una volta lanciato l’allarme dalla donna, è arrivata un’ambulanza con gli uomini del Suem 118. Questi hanno potuto solo constatare il decesso della giovane donna. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i militari dell’Arma dei carabinieri della compagnia di Sora per i rilievi. La mamma della vittima è in isolamento domiciliare, poiché risultata positiva al Coronavirus.

La tragica morte di Silvia Liberatori: un terribile sospetto sul decesso

Per tale ragione, in queste ore, si addensa un terribile sospetto sul decesso di questa giovane donna: Silvia Liberatori, in base a quanto si è finora appreso, nonostante la mamma avesse il Coronavirus aveva preferito non sottoporsi al tampone. Non sembra però che avesse sintomi particolari. Al momento, perciò, è davvero difficile stabilire se – anche qualora risultasse positiva al tampone molecolare effettuato post mortem – la causa della morte stessa sia attribuibile direttamente al Covid-19.

Al momento i militari dell’Arma non escludono alcuna ipotesi sulle cause della morte, ugualmente, anche i medici preferiscono non sbilanciarsi, attribuendo appunto in via diretta il decesso al Coronavirus. Intanto, la notizia della morte di Silvia Liberatori si è diffusa rapidamente nella città di Sora, dove era molto conosciuta e stimata. “Porterò sempre con me le tue bellissime risate e la tua solarità”, scrive un suo amico su Facebook. La giovane donna, secondo le prime informazioni, sarebbe stata trovata priva di sensi dalla mamma sul divano di casa.