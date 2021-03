Selena Gomez, addio alla musica: clamorosa notizia, cosa è successo

Una notizia che ha distrutto i fan di Selena Gomez, che ha deciso di ritirarsi dalla musica. Ecco le motivazioni della scelta radicale.

Vedere il proprio artista del cuore ritirarsi dalle scene è una delle più grandi paure di fan sfegatati di tutto il mondo. A volte, arriva il momento di far fronte alle paure. E’ successo ai supporter di Selena Gomez, l’ex star di Disney Challenge e di Justin Bieber divenuta celebre e tra le dive del pop statunitense una volta divorziato dalla Disney. Che la vita di Selena non fosse stata troppo facile, come del resto spesso accade con artisti che raggiungono una fama enorme ad una tenera età, i fan lo sapevano bene. Tuttavia forse non si aspettavano una decisione così radicale data la giovane età di Selena.

Selena Gomez, perché abbandona la musica

In un’intervista a Vanity Fair, Selena ha spiegato le sue ragioni e i motivi delle sue intenzioni di abbandonare la musica. Stress, la malattia del lupus con cui combatte da anni e le recensioni negative che l’hanno investita sono tutti fattori che hanno contribuito alla decisione radicale. “È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono per forza sul serio” – ha detto – “Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: ‘Qual è il punto? Perché continuo a farlo?’ Ho sentito che Lose You to Love Me è stata la miglior canzone che io abbia mai pubblicato, ma per alcune persone ancora non era abbastanza.”

La Gomez è incerta sul suo futuro nel mondo della musica, in cui non si ritrova forse più. Nonostante tutto, però, l’ex star Disney ha deciso di dare al pop un’ultima chance per accoglierla: “Voglio fare un ultimo tentativo prima di, forse, ritirarmi dalla musica. Devo essere cauta.” Ma i numerosissimi fan della cantante la amano e la seguono anche per la sua carriera nel mondo della recitazione, che invece sembra non voler mollare.

Le esperienze di Selena vanno dal cinema d’autore, l’ultima parte che ha ottenuto è stata infatti in “Un giorno di pioggia a New York” di Woody Allen, alla televisione con partecipazioni a cooking show e programmi. Se la musica sembra quindi non avere più un posto per Selena Gomez, la recitazione pare proprio il luogo in cui rifugiarsi.