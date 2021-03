Sara Carbonero, con Casillas è finita: “Vivono in case diverse”

La coppia Sara Carbonero Casillas era ritenuta una delle più belle tra quelle vip. Purtroppo arriva la notizia della loro presunta rottura.

Sara Carbonero ed Iker Casillas non starebbero più insieme. La stampa spagnola ne è fermamente convinta e quella che è una voce di gossip sembra assumere sempre più concretezza. Tra i due l’amore durava da molto tempo, da quasi undici per la precisione. E celebre fu il bacio di lui a lei che lo intervistava subito dopo la vittoria ai Mondiali di Sudafrica 2010.

La donna mostrò enorme professionalità e cercò di apparire il più composta possibile, ma quel gesto da parte dell’ex portiere del Real Madrid piacque al mondo intero. Poi si sono pure sposati ed hanno avuto due figli, Lucas e Martin. Purtroppo però, in tempi recenti, sono sorti dei grossi problemi sia per Casillas che per Sara Carbonero. A maggio del 2019 l’oggi 39enne ex calciatore subì un infarto nel corso di una consueta sessione di allenamento. Allora era tesserato per il Porto. Nello stesso mese lei, 37 anni, aveva invece reso pubblico di avere subito un intervento chirurgico per via di un cancro alle ovaie.

Sara Carbonero, per la stampa spagnola lei e Casillas non vivrebbero più insieme

Nelle ultime settimane la malattia si è riproposta e la giornalista, attuale vicedirettrice di Sport Mediaset España, ha dovuto fare ritorno in sala operatoria. Tutto è andato bene per fortuna. Nel frattempo però sia Sara che Iker sono tornati a far parlare di loro per un motivo per niente lieto.

I rumours inerenti una presunta crisi coniugale circolavano già da qualche mese. La coppia ha sempre smentito queste illazioni, ma ora i giornali ed i network iberici stanno calcando la mano. E da più parti si legge che l’ex calciatore e la giornalista non vivrebbero più sotto allo stesso tetto.