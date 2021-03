Cosa sapere su Samantha Markle, la sorella di Meghan e le dure accuse che rivolge alla Duchessa del Sussex: ecco cosa è successo.

L’intervista rilasciata da Harry e Meghan, che fanno parte della Famiglia Reale britannica, ha anche riacceso i riflettori sulle vite private di entrambi. La duchessa del Sussex Meghan Markle – come noto – prima di incontrare il principe Harry, figlio dell’erede al trono Carlo e nipote della Regina Elisabetta, era un’attrice molto conosciuta e amata di serie televisive.

A lungo si è discusso anche della sua famiglia: sembra che fin da quando Meghan ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema, Thomas Markle Jr e l’altra sorella Samantha abbiano trattato l’attuale moglie del principe Harry come una sorta di ‘domestica’. I diretti interessati non solo respingono le accuse nei loro confronti, ma rilanciano.

Le accuse di Samantha Markle alla sorella Meghan raccolte in un libro

In particolare, è emersa ancora una volta la vicenda di Samantha, la sorellastra della Duchessa del Sussex che già in passato non aveva avuto parole tenere per lei. Sia Samantha che Thomas sono figli dello stesso padre di Meghan, ma non della stessa madre. Ben 17 anni più grande di Meghan Markle, la sorella maggiore Samantha Markle ha ammesso di aver adorato la sorellina, descrivendola come “una bambina dal colore di una pesca, una rosa”. Ma quando questa è diventata adulta, tra le due sono venuti fuori gli screzi.

Samantha, che ha 56 anni e soffre di una malattia neurodegenerativa che la costringe alla sedia a rotelle, ha da poco pubblicato “The Diary of Princess Pushy’s Sister” (Diario della sorella di una principessa ambiziosa), un libro che mette appunto in evidenza come tra le due sorellastre non corra assolutamente buon sangue. Tante sono le accuse che la donna rivolge alla sorella minore, compresa quella di non aver voluto rimandare le nozze. Questo nonostante il padre Thomas in quei giorni fosse in ospedale.