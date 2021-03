Rosalinda Cannavò abbandona i social: “Sono stata insultata”

Rosalinda Cannavò, reduce dal GF Vip, ha preso una scelta difficile: quella di abbandonare i social a causa di insulti che ha ricevuto.

Rosalinda Cannavò ha terminato la sua quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, dove è stata tra le protagoniste assolute. L’attrice siciliana ha preso una decisione importante, quella di allontanarsi dai social. L’ex concorrente ha ricevuto offese e insulti rivolti anche alla sua famiglia.

L’attrice siciliana Rosalinda Cannavò ha postato un video sul proprio profilo Instagram, denunciando l’accanimento che si è sviluppato nei suoi confronti: “Finirà mai tutta questa cattiveria nei confronti miei, della mia famiglia e delle persone a cui tengo?“. L’uscita dalla Casa del “Grande Fratello Vip” ha segnato profondamente l’attrice, che ha scelto di lasciare il suo nome Adua Del Vesco per ricominciare da capo con la sua vera identità e continuare la sua storia con Andrea Zenga.

LEGGI ANCHE -> Rosalinda Cannavò rivive l’incubo dell’anoressia: “Pesavo 32Kg”

LEGGI ANCHE -> Rosalinda Cannavò, il dramma interiore: “Volevo sparire e morire”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda e Andrea✨ (@zengavo_2021)

Rosalinda Cannavò, sceglie di abbandonare i social per gli insulti ricevuti

Rosalinda Cannavò ha scelto di raccontare come è stata oggetto di un accanimento soprattutto nei confronti della sua nuova relazione con l’ex gieffino Andrea Zenga o nei confronti della sua famiglia. “Sono meno presente perché ho deciso di dedicarmi alla mia vita e ai miei affetti. Non è bello ricevere insulti rivolti a me e alla mia famiglia. Cerco di non pensarci ed è questo il motivo per il quale mi dedico più alla mia famiglia e non ai social“, ha rivelato l’attrice.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Questa non è la prima volta che l’attrice si è trovata ad avere a che fare con gli haters. Recentemente ha condiviso una serie di screen di messaggi offensivi che ha ricevuto, invitando queste persone a riflettere sul peso che hanno le parole. Rosalinda ha condiviso un messaggio di solidarietà nei confronti dell’amica Dayane Mello, per farle sentire la sua vicinanza nel giorno del compleanno del fratello Lucas, morto recentemente.