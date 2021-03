Due giovani genitori sono accusati di avere ucciso la loro bimba, e per motivazioni che fanno rabbrividire. Si pensa ad un rito satanico.

Rito satanico sulla figlia, per questo motivo un uomo ed una donna, genitori della piccola, sono finiti in carcere. La bambina, 3 anni, recava sul suo corpicino due grossi aghi conficcati nel cuore. Le forze dell’ordine ritengono che siano stati proprio la madre ed il padre ad infilarglieli, allo scopo di portare a compimento una cerimonia macabra.

L’esame autoptico al quale è stato sottoposto il cadavere della bimba ha confermato la volontarietà delle ferite inferte al muscolo cardiaco. La piccina si chiamava Maia Vallejos ed il decesso è sopraggiunto nel corso del suo ricovero urgente in ospedale. La causa tuttavia non è da imputare a queste lesioni quanto piuttosto ad una infezione diffusa agli organi vitali e che ha scatenato un irreversibile arresto cardiaco. Uno degli aghi ha bucato anche un polmone e ha dato origine ad una sepsi. La vicenda arriva da Quitilipi, nei pressi della località di Chaco, in Argentina. Per ora la pista che fa riferimento ad un rituale satanico come causa di tutto ciò è solo una ipotesi.

Rito satanico, due aghi enormi nel cuore della povera Maia

Gli investigatori sono al lavoro e non escludono alcuna ipotesi, pur rimanendo di fondo la ferma convinzione che tutto quanto debba essere accaduto con uno scopo doloso e con una acclarata intenzionalità. A finire in manette sono la madre di 20 anni ed il suo compagno di 19, che non è il vero padre biologico della piccola vittima. Dopo la scoperta del corpo della sfortunata Maia, la coppia è scappata temendo di essere linciata dagli altri abitanti di Quitilipi, che è poco più di un villaggio.

La polizia però ha fermato entrambi nel giro di poco tempo. La donna è incinta di 4 mesi e ha anche ricevuto una aggressione in carcere dove è attualmente detenuta. Ora ha chiesto di potere essere posta ai domiciliari. Le autorità parlano di un destino tremendo in relazione a quanto capitato alla bambina morta.