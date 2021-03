Quando toglieremo la mascherina per sempre: c’è un momento preciso

Tutti ci chiediamo quando sarà possibile abbandonare la mascherina e le restrizioni: c’è un momento preciso in cui potremo farlo.

Una delle domande più frequenti fatte ai medici dopo l’inoculazione del vaccino riguarda la possibilità di smettere di utilizzare la mascherina. Già tutta la popolazione si chiede quando sarà possibile tornare alla normalità, mostrare il proprio viso e salutare con abbracci e baci gli amici, ma in particolar modo chi è stato immunizzato spererebbe di poter tornare alla normalità prima degli altri. Attualmente però non sarà possibile nemmeno per loro.

Gli studi effettuati sui vaccini, infatti, hanno dimostrato che questi sono efficaci nel bloccare la malattia grave e la morte, ma non l’infezione. C’è dunque una possibilità consistente che anche chi è vaccinato possa infettarsi con il Covid-19 e che di conseguenza possa infettare gli altri che non lo sono. Per quello che si sa per adesso, dunque, i vaccinati sono alla stregua di positivi asintomatici, ovvero al sicuro da conseguenze gravi ma possibili portatori e trasmettitori del virus. Lo stesso vale per chi è guarito dalla malattia e si trova immunizzato per 6-8 mesi.

Quando potremo togliere la mascherina?

Valutando la situazione nel complesso, bisogna anche considerare che ci sono varianti del virus che sono resistenti agli anticorpi e dunque anche al vaccino. Insomma per il momento non è consigliato togliere la mascherina. Lo si potrà fare in ambienti controllati in cui sono presenti solamente vaccinati. Anche in questo caso, però, sarebbe preferibile evitare nel caso in cui in casa abbiate persone non ancora vaccinate.

Ma allora quando sarà possibile togliere per sempre la mascherina? Gli esperti consigliano di rimandare finché 50 milioni di italiani non saranno vaccinati e si raggiungerà la tanto agognata immunità di gregge (sempre che i numeri del contagio e dei decessi siano bassi). Un traguardo che si spera di poter raggiungere entro la fine del 2021, ma che al momento appare abbastanza lontano: secondo i dati ufficiali comunicati dal sito del governo, attualmente sono solamente 1.747.516 gli italiani che hanno completato la vaccinazione. Il tempo per raggiungere la soglia indicata, dunque, dipenderà dalle forniture di vaccini.