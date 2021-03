PSG Barcellona Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra PSG e Barcellona è valido per gli ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo i primi verdetti, per certi versi sorprendenti, torna stasera la Champions League: nelle due sfide di ieri, al Borussia Dortmund è bastato pareggiare in casa contro il Siviglia per assicurarsi il passaggio ai quarti, mentre la Juventus campione d’Italia è stata eliminata a sorpresa al termine dei supplementari dal Porto.

Promettono gol e spettacolo anche le due sfide di questa sera, ovvero quella tra PSG e Barcellona e quella tra Liverpool e Lipsia. In entrambi i casi, le squadre che giocano in trasferta sono chiamate a rimonte quasi impossibili, ma nel calcio nulla è impossibile. Allo Stadio Parco dei Principi, i catalani per fare l’impresa dovranno vincere con almeno tre gol di scarto, a patto che la squadra di casa ne realizzi due, oppure con quattro gol di scarto. Nessuna squadra in Champions ha realizzato un’impresa del genere nella storia.

Precedenti di PSG – Barcellona e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Parco dei Principi di Parigi tra i padroni di casa francesi e gli ospiti catalani è un’esclusiva Sky e sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Undici in tutti i precedenti tra queste due formazioni con un bilancio di 4 successi per parte e 3 pareggi. A Parigi, precedenti decisamente favorevoli ai padroni di casa, che hanno vinto tre volte, perdendo una sola sfida. Uno anche il pareggio in terra francese tra queste due formazioni. All’andata al Camp Nou, era arrivata la prima vittoria del PSG in terra catalana, con un incredibile quattro a uno senza storia e un passivo che sarebbe potuto essere anche più pesante.

PSG e Barcellona, le due squadre in campo: le formazioni

Pochettino e Koeman hanno completato le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni: