Paolo Bonolis, addio a Mediaset? La firma non arriva

Paolo Bonolis è un amato conduttore di vari programmi Mediaset, ma forse potrebbe lasciare il palinsesto. Ecco dove andrebbe.

Bonolis ha rivestito i panni da padrone di casa di “Avanti un altro”. Il programma di Canale 5 ha subito ottenuto grande successo.

Si prospettano delle serate completamente dedicate al conduttore. Venerdì sera, sempre su Canale 5, verranno mandate in onda le repliche di “Ciao Darwin” mentre domenica sarà la volta della nuova versione di “Avanti un altro”.

Paolo Bonolis: le indiscrezioni lo vogliono lontano da Mediaset.

Nonostante il conduttore sia tornare su Canale 5 con il suo seguitissimo programma, le indiscrezioni lo vedono sempre più lontano da Mediaset. Secondo i gossip rivelati da TvBlog.it sembra che non abbia intenzione di rinnovare il contratto. Quest’ultimo finirà il 31 dicembre 2021 e potrebbe lasciare il presentatore senza vincoli e libero.

Se il rapporto con il palinsesto dovesse davvero terminare, il conduttore potrebbe passare in Rai. Fatte queste premesse, a Bonolis si aprirebbero diverse porte. Voci di corridoi lo vedrebbero alla guida di un access prime completamente nuovo e innovativo. Una possibilità che sembra più che mai concretizzarsi dopo le dichiarazioni sulle difficoltà di creare novità e leggerezza ad “Avanti un altro”.

Sempre in Rai potremmo anche vederlo al timone del Festival 2022 o de “Il senso della vita”. Le possibilità non finiscono qui ed è la stessa TvBlog.it a includere anche un’eventuale conduzione di “Domenica In“. Per Mara Venier potrebbe esser l’ultima edizione e Bonolis sembrerebbe il sostituto ideale soprattutto perché era già stato alla guida del programma diversi anni fa.

A questo punto non ci resta che vedere cosa succedere. Sicuramente i gossip non finiscono qui e sentiremo ancora parlare del suo futuro. Al momento però Bonolis non si è ancora pronunciato su queste voci e non è detto che lo farà.