Padre muore per Covid-19: avrebbe fatto il vaccino tre giorni dopo

Un ex camionista di 70 è morto dopo aver contratto il Covid-19: si è spento dopo poco, sebbene non avesse grandi problemi di salute

Tony Mcfayden aveva 70 anni quando è morto improvvisamente in ospedale il 1º di febbraio, lasciando la famiglia attonita.

I medici ritengono che l’ex camionista di Southport (Gran Bretagna), andato in pensione a novembre, abbia contattato il virus circa un mese prima di morire. La figlia trentanovenne, Kelly Williams, ha detto di aver portato suo padre all’ospedale dopo che lui stesso le ha detto di “non essersi mai sentito così male nella sua vita”. Sul padre, Kelly ha poi aggiunto: “Era molto generoso e dava sempre ai nipoti soldi per i dolci. Era molto amorevole e un uomo davvero generoso. Dava sempre, o cercava di aiutare qualcuno. Non pensava di fare abbastanza per noi”.

Il Covid-19 miete un’altra vittima

Tony Mcfayden aveva tre figli ma, nonostante l’età, era davvero molto indipendente, e laborioso: aveva sempre qualcosa da fare e non chiedeva mai una mano. La figlia Kelly ha detto: “Aveva l’aspetto di un uomo di 50 anni e nessuno dei suoi amici riusciva a credere a quanti anni avevsse realmente. È morto giovane nel cuore e pieno di vita. […] Mia sorella ha contratto il Covid-19 a lavoro, e lui ovviamente l’ha preso perché vivevano insieme. È stato a casa per qualche settimana, sembrava stesse bene, ma poi è peggiorato e ho dovuto portarlo in ospedale. E poi da lì c’è stato il tracollo. Ha detto che non si era mai sentito così in vita sua e si sentiva davvero male“. La cosa che fa più male ai suoi figli è che l’uomo era in forma e stava bene, non aveva alcuna patologia pregressa.

Ironia della sorte: Mcfayden è morto il 1º febbraio e solamente tre giorni dopo è arrivata una lettera con l’appuntamento per sottoporsi al vaccino.