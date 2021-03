Nunzia Schiano, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice

Nunzia Schiano è un’attrice molto amata e piuttosto famosa, con una lunga carriera alle spalle. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Di recente è tornata su Rai 1 con “Il commissario Ricciardi” la nota attrice italiana Nunzia Schiano, che interpreta Tata Rosa, ovvero la governante del protagonista. E come sempre si è fatta apprezzare per la sua bravura e la sua simpatia. Attraverso il suo profilo Facebook, l’artista ha descritto così il suo personaggio: “Un personaggio che ho amato da subito, quello di Tata Rosa. Come lettrice dei libri di Maurizio de Giovanni è stato un onore partecipare a questo progetto ed un piacere interpretare questo personaggio così sfaccettato”. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Nunzia Schiano

Nunzia Schiano è nata Portici (Napoli) il 16 maggio 1959 e lì ha frequentato il liceo Orazio Flacco, per poi intraprendere una lunga carriera come attrice. E’ nota soprattutto per il ruolo della madre di Mattia Volpe in Benvenuti al Sud (2010). Riconfermata nello stesso ruolo nel sequel Benvenuti al Nord (2012), interpreta soprattutto ruoli comici, come testimoniato da La valigia sul letto (2009), con Eduardo Tartaglia e Biagio Izzo.

Leggi anche –> Stasera in tv film – Troppo Napoletano: cast, trailer e trama del film

Nunzia Schiano ha più volte collaborato con Alessandro Siani (Ti lascio perché ti amo troppo, 2006) e ha recitato nel film di Leonardo Pieraccioni Il paradiso all’improvviso (2003). Nel 2011 è entrata nel cast di Napoletans, di Luigi Russo, con Maurizio Casagrande e Massimo Ceccherini e in quello de La kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo. Nel 2012 ha interpretato una zia del protagonista di Reality, di Matteo Garrone. E nel 2015 ha fatto parte del cast di Ci devo pensare, di Francesco Albanese, con Francesco Albanese e Barbara Tabita. Nel 2016 si è invece calata nei panni della madre del protagonista Enzo Iupparello nel film Vita, cuore, battito di Sergio Colabona.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, infine, Nunzia Schiano è sposata con l’attore e regista Niko Mucci. La coppia ha avuto un figlio, di nome Francesco.

Leggi anche –> Sergio Assisi, esordio da regista: racconta sindrome di Peter Pan – VIDEO