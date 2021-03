La verità di Nada sulla madre Viviana Fenzi: aveva una grave depressione

“Cantavo per lei, non per me”: Nada racconta del suo rapporto con la madre, parlando per la prima volta della depressione della donna.

“Mia mamma nei momenti di lucidità si appassionò alla mia voce, l’interesse da parte sua nei miei confronti si accendeva quando cantavo. Cantavo per lei, non per me. Eppure non mollava, insisteva, ne aveva fatto una sua ragione di vita finché qualcuno mi ascoltò e da lì partì tutto”: queste le parole con cui Nada spiega il suo rapporto con la madre in un’intervista al Corriere. La storia della cantante verrà raccontata nel film biografico “La bambina che non voleva cantare” (questa sera in prima visione su Rai Uno alle 21.30). Un rapporto complicato

Quando le viene chiesto quando abbia iniziato a cantare per sé stessa e non per sua madre, Nada risponde che è successo “quando ho preso in mano la mia vita, a fare le mie scelte… mia mamma mi disse che non era più sicura che era giusto avermi spinto su quella strada. Non eravamo mai d’accordo con quella meravigliosa donna. Oggi però sono felice e grata a mia madre”. Leggi anche -> Nada è figlia d’arte, chi era il padre Gino Malanima: la storia del famoso musicista