Nada, chi è il marito Gerry Manzoli: si sono sposati nel 1973

Gerry Manzoli, ex componente dei Camaleonti, dal 1973 è sposato con la cantante italiana Nada. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Gerry Manzoli, bassista di professione, per anni ha fatto parte della band degli anni ’70 I Camaleonti ed è marito della cantante Nada, che ha sempre spinto a dare il massimo, stimolandola e togliendola da quello stato di pigrizia in cui spesso è caduta. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Gerry Manzoli

Gerardo Manzoli, in arte Gerry, è nato a Milano il 28 agosto 1941, sotto il segno della Vergine, ed è un famoso bassista, conosciuto soprattutto per essere stato membro della band Camaleonti, sulla cresta dell’onda negli anni ’70. Il suo nome è poi da sempre associato a quello della cantante Nada, sua moglie dal 1973 (non è dato sapere le esatte circostanze in cui si siano conosciuti né chi abbia fatto il primo passo). Oggi i due vivono insieme a Manciano, in provincia di Grosseto. Dalla loro unione è nata una figlia di nome Carlotta, che oggi ha 40 anni.

Della vita privata di Gerardo Manzoli non si hanno molte altre informazioni, nonostante la sua popolarità. Il musicista infatti ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo, cedendo poco spazio ai pettegolezzi. Diversamente da Nada, inoltre, non ha alcun account social, per cui non sono molte le foto di lui disponibili sul web. Quel che sappiamo sul suo conto è emerso anche e soprattutto dalle interviste rilasciate dalla moglie, che spesso ha parlato del suo rapporto con lui.

