Massimiliano Mollicone, la malattia della sorella: “Ha grande coraggio”

La vita privata del tronista di Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone, la malattia della sorella Valentina: “Ha grande coraggio”.

Biondissimo e con gli occhi azzurri, in queste settimane, nel corso del dating show di Canale 5 ‘Uomini e Donne’, stiamo imparando a conoscere il bel tronista 20enne Massimiliano Mollicone, un ragazzo che viene da Anzio e che ha attraversato una delle esperienze più difficili della sua vita: l’abbandono del padre.

Aveva solo 13 anni, infatti, quando suo papà abbandonò la famiglia e il giovane ha raccontato di quanto sia stato difficile anche a livello economico quell’abbandono: “Prima il nostro frigo era sempre pieno. Ci siamo trovati a fare la fila alla Caritas perché non sapevamo come fare la spesa. E’ stata l’esperienza che più mi ha formato nella vita”.

La malattia di Valentina, la sorella di Massimiliano Mollicone: di cosa soffre la giovane

Massimiliano Mollicone, in questi giorni, ha spesso raccontato della sua famiglia, dimostrando dunque che grande rapporto ha sia con la madre, che con la sorella maggiore, Valentina, che lo ha anche reso zio. Su sua mamma sottolinea: “Mia madre quasi tutti i giorni mi dice che le dispiace per la vita che mi ha fatto fare, e io le rispondo che invece la ringrazio perché sono contento di come sono oggi”. Legame fortissimo, dunque, ma anche modello da seguire per il coraggio che ha avuto.

La stessa cosa pensa Massimiliano Mollicone della sorella Valentina, di cui ha parlato spesso, raccontando anche di come la giovane abbia a che fare con una malattia, che affronta davvero con coraggio e dignità. Il tronista ha evidenziato in trasmissione: “E’ una donna davvero forte. Ne ha passate tante, sia in amore che dal punto di vista della salute. Ha una malattia particolare, ma la affronta con grande coraggio”. Il ragazzo, anche per tutelare la privacy della sorella, non ha voluto spiegare di che malattia si tratti.