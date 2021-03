Marcella Basteri, chi è la mamma di Luis Miguel: cosa le è successo

Come e quando scomparve Marcella Basteri, la madre di Luis Miguel. Le circostanze della sparizione della donna sono molto controverse.

Marcella Basteri era la madre del cantante Luis Miguel, interprete della ben nota ‘Noi ragazzi di oggi’. Il brano venne proposto al Festival di Sanremo 1985 e la bella notizia di avere acquisito notorietà grazie a questa esibizione sarebbe sparita di lì ad un anno, con la scomparsa della donna. Ancora oggi, ad oltre 35 anni di distanza, quella circostanza presenta delle domande alle quali mancano delle risposte certe.

La donna era toscana, originaria di Carrara, dove nacque nell’immediato Dopoguerra, nel 1947. Lei si diede alla recitazione mentre il marito Luisito Rey era un cantante e chitarrista e Luis Miguel prese la vena artistica da entrambi. Quest’ultimo nacque nel 1970 a Porto Rico e si stabilì definitivamente in Italia, con la celebrità che lo aveva investito già appena adolescente. In Sud e Centro America era già famosissimo. ‘Noi Ragazzi di oggi’ venne scritta per Luis Miguel da Toto Cutugno. Poi però ecco improvvisa la scomparsa di Marcella Basteri, che avvenne a margine di un viaggio a Madrid per incontrare proprio il suo ex marito.

Marcella Basteri, la sua scomparsa è ancora un mistero: ne parla ‘Chi ‘ha visto’

Lei però ha fatto perdere ogni sua traccia proprio il giorno in cui avrebbe dovuto prendere l’aereo. Si pensa che possa avere effettivamente raggiungere la capitale iberica, ma poi tutto è avvolto nel mistero più fitto. La sparizione è datata 18 agosto 1986. Dopo alcuni anni – era il 1993 – la famiglia scelse di rivolgersi a ‘Chi l’ha Visto’, che nel frattempo andava in onda dalla fine degli anni ’80.

Ora se ne torna a parlare dopo una segnalazione inoltrata sempre alla trasmissione di Rai 3 da una nipote della Bisteri. Infatti sarebbe spuntata fuori una foto che ritrarrebbe una donna alquanto simile a Marcella, scattata in un sobborgo povero di Buenos Aires, in Argentina. Lo scatto mostra una persona in età avanzata, apparentemente senza fissa dimora.