Mara Venier non ne può più: “Sono stanca e stufa, un incubo”

Come per molti italiani, anche per Mara Venier la misura è ormai colma: dopo mesi e mesi di restrizioni e vita “blindata”, la voglia di normalità e libertà è più forte che mai.

Dopo l’ultima puntata di Domenica In, andata in onda direttamente da Sanremo, Mara Venier ha avuto modo, anche se solo per un momento, di riassaporare la gioia di tornare a ballare. Purtroppo a causa dell’attuale emergenza pandemica, quello e altri piccoli piaceri un tempo normali e scontati sono ancora vietati. E a Zia Mara non va giù…

Lo sfogo social di Mara Venier

“Voglia di ballare ….chissà quando potremo ritornare alla nostra normalità …..sono stanca e stufa …un incubo…..voi?❤️”: così scrive Mara Venier nel suo ultimo (e come sempre cliccatissimo) post su Instagram, dove tagga @cristianomalgioglioreal @dimartinoofficial @colapesce.

La nota conduttrice ha postato sul suo profilo social un video che la ritrae in un momento di spensieratezza durante l’ultima puntata di Domenica In. Proprio qualche giorno fa, come accennato, Mara Venier era in diretta da Sanremo, dove ha avuto l’occasione di far riesibire sul palco dell’Ariston tutti i cantanti che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival, conclusosi da poco. Una tradizione, almeno questa, che è stata salvata nell’anno del Covid.

Il video in questione mostra la Mara Nazionale mentre balla insieme ai giornalisti intervenuti nel programma e Cristiano Malgioglio, durante l’esibizione di Colapesce e Di Martino, sulle note di Musica leggera. Un momento molto leggero e divertente, che contrasta con l’attuale situazione pandemica, tristemente nota a tutti. Motivo per cui Mara Venier, stremata dalla situazione, sbotta sui social confessando di essere arrivata al limite.

