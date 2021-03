Lorena Forteza compie 45 anni, ve la ricordate? Oggi è così

Un’esplosione di successo durata un soffio: questa la storia di Lorena Forteza. Ma chi era e com’è oggi? Ecco tutto quello che sappiamo.

Un successo enorme in pochissimo tempo è una patata bollente che non tutti sanno gestire. Proprio come Lorena Forteza, esplosa dopo la sua partecipazione ne “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni e che ha visto la fama consumarla e causarle problemi anche molto gravi. Nella pellicola di Pieraccioni, Lorena, assieme a Natalia Estrada, era una sexy ballerina di flamenco che si distingueva decisamente dalle altre. Ma cosa è successo a Lorena dopo il grande successo? Ecco che cosa fa oggi.

Lorena Forteza, dal successo alla crisi: com’è oggi

In seguito alla fama esplosa da Pieraccioni, nel 1996 Lorena ha avuto una parentesi di successo che ha preceduto un forte periodo di crisi, di depressione post parto. La crisi l’ha spinta ad abbandonare le scene e a ritirarsi dietro le quinte per un bel po’, per dedicarsi alla sua salute mentale fragile. Dai riflettori puntati che l’hanno resa una delle ragazze, molto giovani, più in vista degli anni ’90, all’oblio più totale.

Ma i problemi di Lorena erano principalmente con il peso e non sono mai stati nascosti dalla ballerina, che ne ha parlato in diverse interviste in cui ha espresso tutto il dolore e la difficoltà dei momenti che hanno seguito il grande successo. Una condizione che non la rendeva più felice e in cui non si riconosceva più, a causa di tutti i chili presi. Così non si è persa d’animo ed è tornata in carreggiata, anche grazie alla chirurgia estetica. Lorena era apparsa infatti nel programma “Bisturi! Nessuno è perfetto” per chiedere aiuto ai medici.

In un’intervista aveva espresso tutto il suo dolore: “Ho sofferto molto, ma ora sto bene. Avevo avuto problemi con il mio ex marito, Damiano, e quando ci siamo separati nostro figlio Ruben è stato affidato a lui. Ero anche ingrassata, arrivando a pesare più di 70 chili. Non mi piacevo anche se, guardandomi ora, non ero così male come credevo.” Ad oggi Lorena è tornata a lavorare ed è testimonial per un brand di moda che realizza vestiti pensati per modelle curvy. Buon compleanno Lorena!