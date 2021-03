Liverpool – Lipsia Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Liverpool e Lipsia è valido per gli ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo i primi verdetti, per certi versi sorprendenti, torna stasera la Champions League: nelle due sfide di ieri, al Borussia Dortmund è bastato pareggiare in casa contro il Siviglia per assicurarsi il passaggio ai quarti, mentre la Juventus campione d’Italia è stata eliminata a sorpresa al termine dei supplementari dal Porto.

Leggi anche –> Sarri tratta la rescissione con la Juventus, il futuro è un colpo di scena

Promettono gol e spettacolo anche le due sfide di questa sera, ovvero quella tra PSG e Barcellona e quella tra Liverpool e Lipsia. In entrambi i casi, le squadre che giocano in trasferta sono chiamate a rimonte quasi impossibili, ma nel calcio nulla è impossibile. Alla Puskas Arena, i campioni di Inghilterra, in crisi di risultati in campionato con 4 sconfitte nelle ultime cinque uscite, devono difendere il due a zero dell’andata contro il Lipsia che viene invece da una sfilza di vittorie consecutive.

Leggi anche –> Juve, da Ronaldo all’addio di Marotta: l’analisi di un flop

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Precedenti di Liverpool – Lipsia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera alla Puskas Arena di Budapest si gioca in campo neutro causa Covid: di fronte il Liverpool di Klopp contro i tedeschi del Lipsia. Il match di questa sera è un’esclusiva Sky e sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Football, canale 203 del satellite, e Sky Sport. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Secondo confronto in assoluto tra queste due squadre in un match ufficiale dopo la vittoria del Liverpool all’andata. Due squadre che vengono da situazioni di classifica nei rispettivi campionati del tutto differenti. I tedeschi sono infatti secondi in Bundesliga e inseguono a 2 punti il Bayern Monaco a un passo. Gli inglesi invece sono in una situazione davvero complicata: sono lontanissimi dalla vetta occupata dal Manchester City e latitano addirittura all’ottavo posto.

Liverpool e Lipsia, le due squadre in campo: le formazioni

Klopp e Nagelsmann stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: