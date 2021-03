Pd, è tempo di tornare “sereni”. Letta verso il sì: gli scenari politici

Enrico Letta: “Io segretario dopo Zingaretti? Ho il Pd nel cuore, avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene e poi decidere”

Ore frenetiche in casa Pd per la segreteria. Il dimissionario Nicola Zingaretti è atteso nel prossimo weekend al confronto con l’assemblea del partito. I dem, inizialmente intenzionati in maniera compatta a respingere le dimissioni del segretario, lavorano nel contempo ad una soluzione alternativa che eviti un congresso in piena pandemia. Il Pd è impegnato, come tutte le forze politiche al sostegno di Mario Draghi, alla difficile soluzione della pandemia e alle questioni scottanti ad essa legate. E’ già certo che il candidato alla successione di Zingaretti sia Enrico Letta. Lui inizialmente ha respinto l’idea, poi si è preso 48 ore per decidere sotto le pressioni dell’area di sinistra del partito.

Letta verso la segreteria Pd

Gli scenari politici in caso di ritorno in prima linea di Letta sono abbastanza chiari. “Enrico stai sereno” è un motivo che il possibile nuovo segretario dem non avrà dimenticato facilmente. Difficile pensare ad una sua proiezione verso l’ala minoritaria legata a Matteo Renzi, artefice principale delle pressioni accusate da Zingaretti. La scelta di Letta, non proprio un amico dei renziani, ha una chiara direzione politica interna e non solo. Sul fronte della coalizione, Enrico Letta si era espresso favorevolmente per l’alleanza con i 5s e il riferimento di Giuseppe Conte. Una linea non proprio condivisa dall’area renziana dei dem, che ha mal digerito la creazione di un gruppo unitario tra Pd e 5s al Senato.

Gli scenari futuri si annunciato infuocati nel Pd, specie dal punto di vista interno. Renzi non mollerà l’idea di spingere i suoi uomini a stroncare l’alleanza del governo Conte bis con il professore alla guida della coalizione. Una sfida interessante per Enrico Letta, anche sotto il profilo personale.

