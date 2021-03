La Juventus è stata eliminata dalla Champions League: il durissimo colpo ha fatto perdere alla squadra un sacco di soldi, ecco quanti.

L’eliminazione della Juventus dalla Champions League non è stato solo un durissimo colpo sportivo, ma anche economico. I bianconeri, infatti, a causa dell’uscita dalla competizione agli ottavi di finale dovranno adesso rinunciare ad un sacco di soldi.

Quanto è costata l’eliminazione della Juventus dalla Champions League

Nel 2018 la Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid con un obbiettivo molto chiaro: vincere la Champions League. Ma la missione è ormai fallita, dal momento che i bianconeri sono stati confitti dal Porto. La Juventus quest’anno non era tra le favorite per la competizione, ma ambiva ugualmente ad un risultato più brillante di quello ottenuto. L’eliminazione agli ottavi della Champions League, tra l’altro, rischia di complicare ulteriormente i conti economici in casa Juve.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Eliminazione Juventus, la furia di Pavel Nedved: il video virale sui social

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Il primo semestre di questa stagione, infatti, ha fatto segnare un rosso di bilancio pari a 113,7 milioni. La Champions League è sicuramente la competizione più prestigiosa al mondo, ma guardando il suo montepremi si nota anche come sia la più ricca. Come si legge su money.it, “se al 31 dicembre 2020 i bianconeri hanno fatto registrare una perdita di 113,7 milioni per quanto riguarda il primo semestre di questa stagione, l’ultimo bilancio chiuso lo scorso giugno e pesantemente segnato dal Covid ha indicato un rosso pari a 89,7 milioni”. Il passaggio ai quarti di finale della Champions League avrebbe garantito alla Juventus 10,5 milioni, ulteriori 12,5 milioni in caso di semifinale e 15 milioni per la finale più un bonus di 4 milioni se fosse arrivata la vittoria. Purtroppo, però, la squadra ha perso l’opportunità di vincere tutti questi soldi.