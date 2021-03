Isola dei Famosi, è già scoppiata una rissa: cosa è successo

Il cast dell’Isola dei famosi è appena partito per l’Honduras, ma Daniela Martani e Vera Gemma si sono già scontrate a causa di una pelliccia.

L’Isola dei famosi non è ancora partita e già si registrano i primi scontri tra concorrenti. Sul ring stavolta sono salite Daniela Martani e Vera Gemme, due “naufraghe” arrivate quasi alle mani ancor prima di atterrare in Honduras. Se il buon giorno si vede dal mattino…

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

La prima litigata all’Isola dei famosi

Vera Gemma e Daniela Martani hanno litigato in quel di Milano. Durante il periodo di quarantena prima della partenza la Martani avrebbe rimproverato Vera Gemma perché indossava una pelliccia. L’ex hostess è infatti un’accanita animalista e in certi casi non riesce proprio a trattenersi, partendo subito all’attacco.

Leggi anche –> Daniela Martani, squalifica già prima de L’Isola dei Famosi?

Per tutta risposta, Gemma ha invitato l’altra futura naufraga tranquillizzarsi dicendole che si trattava di una pelliccia sintetica. E, con malcelata irritazione, le ha fatto notare che avrebbe anche potuto informarsi prima di partire lancia in resta senza motivo. Niente male come primo assaggio delle dialettica tra le due. Nel frattempo magari hanno anche fatto pace, ma una cosa è certa: l’avventura di Daniela Martani all’Isola dei famosi non è partita col piede giusto.

Leggi anche –> Vera Gemma chi è: età, carriera e vita privata

La stessa Daniela Martani è peraltro uno dei concorrenti più discussi e controversi della storia del reality show. Nessuno ha gradito la scelta di Mediaset di ingaggiarla per l’Isola dei famosi edizione 2021 dopo le sue ultime dichiarazioni su Covid e vaccini. La speranza è che, memore di questa prima gaffe, impari ad astenersi da certe esternazioni “di pancia” su temi alquanto sensibili.