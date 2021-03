Ilary Blasi, lei e Totti mostrano la figlia per una occasione speciale FOTO

Da Ilary Blasi e Francesco Totti giungono dei post che assumono un contenuto diverso dal solito. La cosa riguarda la figlia Isabel.

Ilary Blasi celebra il compleanno della sua Isabel con un bellissimo post. Qui si vede tutto il suo cuore di mamma. La conduttrice televisiva di Mediaset scrive sul proprio profilo personale Instagram quanto segue. “Ti starò per sempre accanto. Auguri Isabel, ti amiamo tanto, 5 anni di te e con te”. Difatti, al pari di Ilary Blasi, anche papà Francesco Totti è legatissimo alla sua ultimogenita.

Così come lo sono gli altri figli della coppia, Chanel e Cristian. Anche l’ex capitato della Roma ha riservato un tenero omaggio alla propria bambina e c’è chi scrive di trovarla come “una Ilary in miniatura”. Un pensiero bellissimo quello da parte della presentatrice tv e della leggenda giallorossa. Così come bellissimi sono anche i messaggi e le dediche rivolte a tutta la famiglia Totti da parte dei followers. Per quanto riguarda Ilary Blasi, tra pochissimo partirà la sua nuova avventura sul piccolo schermo. Sempre sui canali del Biscione, come da sempre.

Ilary Blasi, grossi progetti con Francesco Totti

La 39enne romana si appresta a condurre la nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’. Il reality si svolgerà, come tante altre volte accaduto in passato, in Honduras. Nel cast dei concorrenti ci saranno vip quali Elisa Isoardi, Daniela Martani, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli. Assieme a molti altri.

Riguardo a Totti invece, il 19 marzo 2021 va in onda la prima delle sei puntate della serie di stampo documentaristico a lui dedicata. Il titolo è “Speravo de morì prima” ed è incentrata sul racconto di quelli che sono stati gli ultimi anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma. Che ad oggi non fa più parte dei quadri tecnici o dirigenziali del club, dopo una collaborazione partita sin da quando si è ritirato.