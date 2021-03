Nuova bufera su Harry Potter: accuse di razzismo tenute nascoste per anni

Recentemente Katie Leung, attrice in Harry Potter, ha rivelato come le fosse stato imposto di tenere la bocca chiusa sul razzismo subito

Katie Leung (1987) è un’attrice scozzese di origini cinesi, nota soprattutto per aver interpretato Cho Chang, strega della casata Corvonero nel magico mondo di Harry Potter. Nonostante si sia spesso parlato dei film e del cast come un’ambiente idilliaco, non è tutto oro ciò che luccica. Infatti, in una recente intervista l’attrice ha affermato di aver subito insulti razzisti da parte dei fan e il team degli addetti stampa del film le aveva detto di tenere la bocca chiusa a riguardo. All’epoca, l’attrice aveva solo 16 anni quando ha raggiunto il successo, e anche per quello aveva deciso seguire il consiglio: era davvero riconoscente per l’opportunità datale.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Vaccini Italia, il piano cambia ed imita Israele: chi verrà vaccinato

Il razzismo non esiste nel mondo di Harry Potter

Nell’intervista, rilasciata al podcast cinese di Chippy Girl, l’attrice di Harry Potter ha dichiarato: “Mi ricordo di averne parlato con gli addetti e non ho ottenuto alcuna intervista o formazione dei media prima di farlo. […] Mi ricordo che dicevano: ‘Katie, non abbiamo visto questi siti web di cui la gente parla, quindi se ti viene chiesto basta dire che non è vero e non sta succedendo‘. Ho solo annuito con la testa, anche se li avevo visti con i miei occhi. Così ho detto che avrei detto che andava tutto bene e che ero grata. Davvero, ero molto grata per trovarmi in quel ruolo, ma quello non era il massimo. […] Mi continuavo a ripetere ‘È successo’; vorrei aver detto qualcosa, ma non potevo farlo“. Katie si ricordò di aver fatto una ricerca su di sé su Google e di aver rovistato tra “la roba razzista”.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Nada, perché si chiama così: la predizione della zingara veggente

Quei commenti hanno avuto un impatto “terribile” su di lei, come ha ammesso: era facile dimenticare tutto il positivo e vedere solo il negativo. L’attrice di Harry Potter ha poi aggiunto: “I commenti di odio – c’erano anche tanti commenti positivi e ho ricevuto un sacco di mail dai fan – ma è una di quelle cose per cui si dimentica tutto il positivo e si ascolta solo il lato negativo“.