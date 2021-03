Giulia Battistini, chi è l’attrice che interpreta Miria Malanima

Giulia Battistini interpreta Miria Malanima, sorella della cantante italiana Nadia, nel film-biografia “La bambina che non voleva cantare”.

Giulia Battistini è un’attrice italiana nata a Lucca (in Toscana) il 23 maggio 1994. Nel 2017 la giovane ha iniziato a studiare doppiaggio seguendo un corso a cura di Alessandro Bertolucci (conosciuto per aver recitato in “Un medico in famiglia”) con la collaborazione di Mattia Sbragia (che ha doppiato Wallace Shawn in “Una storia fantastica”) e Paolo Turco. Dal 2018 al 2020, poi, Giulia Battistini ha anche seguito il corso di recitazione del Centro Sperimentale di Cinematografia: in seguito si è specializzata in Discipline dello spettacolo e della comunicazione.

Miria Malanima

Nel 2019 ha fatto parte del cast di “Giustizia per tutti”: la fiction (con Roul Bova) è stata girata a Torino e racconta la storia di Roberto, accusato di un crimine che non ha commesso.

Nel 2021 Giulia Battistini è stata scelta per interpretare Miria Malanima in “La bambina che non voleva cantare” (film biografico sulla vita della cantante italiana Nada). Miria, sorella di Nada, viene mostrata come protettiva e sensibile: sarà per la sorella come una seconda madre. Nel film si scopre che il desiderio di Miria è semplicemente quello di condurre una vita tranquilla, sposare la persona amata ed avere dei figli.

Della vita privata di Giulia Battistini si sa ancora poco: la giovane attrice, comunque, è molto attiva sui social. Sul suo Instagram (giuliabattistinif) è possibile vedere tutte le foto dei retroscena di “La ragazza che non voleva cantare”: il film verrà mandato in onda questa sera su Rai Uno alle 21.30. Nel suo ultimo post sul suo profilo, sotto una foto di lei abbracciata alla collega Giulietta Rebeggiani, Giulia scrive così: “avete presente quella canzone che fa ‘ma che freddo fa? Na na na’? e non la continuo perché o ce l’avete presente o non ce l’avete presente; bene, quella canzone la cantò Nada a Sanremo (peraltro è anche periodo) e la potrete sentire anche nel film sulla sua vita LA BAMBINA CHE NON VOLEVA CANTARE in cui io sono stata felicissima di interpretare sua sorella Miria, beh (udite udite) il film sarà in onda dal 10 MARZO su RAI 1! Non perdetevelo!”.