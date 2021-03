Giorgio Lamberti, chi è la moglie Tanya Vannini: età, foto, carriera

In passato Tanya Vannini ha avuto una buona carriera in piscina, proprio come suo marito Giorgio Lamberti. Chi è lei.

Tanya Vannini è la moglie di Giorgio Lamberti. I due si sono conosciuti grazie al fatto di avere praticato lo stesso sport, il nuoto. Sul conto di lei, sappiamo che è nata a Firenze il 19 marzo 1969. Gli esordi a livello competitivo risalgono a quando la toscana aveva appena 13 anni. Infatti da adolescente prese parte ai Campionati Italiani Primaverili, ottenendo subito un podio.

Specializzata nello stile libero, il talento di cui era dotata le valse una convocazione in Nazionale già pochi mesi dopo. Sempre da adolescente risalgono anche i primi, prestigiosi titoli vinti da Tanya Vannini, la quale vanta 5 medaglie d’oro, una d’argento ed una di bronzo in due edizioni dei Giochi del Mediterraneo (Siria 1987 e Grecia 1991, n.d.r.). La Vannini ha vinto anche 2 bronzi e 2 argenti nel 1983 agli Europei Giovanili in Francia, un bronzo ai Campionati Europei di nuoto del 1989 ed una serie di buoni piazzamenti in tutte le competizioni internazionali alle quali ha preso parte. Per molti esperti del settore però lei avrebbe potuto ottenere di più in carriera.

Tanya Vannini, chi sono i figli avuti da Giorgio Lamberti

L’ultimo anno di attività è il 1992, dove manca la qualificazione ai Giochi Olimpici di Barcellona svolti proprio in quell’anno. Alla vigilia della rassegna dei Cinque Anelli lei ha sempre peccato in forma, non riuscendo a dare quanto il suo talento e le sue doti atletiche le avrebbero potuto tranquillamente ottenere.

Dopo il matrimonio con Giorgio Lamberti, celebrato nel 1998, lei si è dedicata alla attività di istruttrice di nuoto, allenando gli atleti della G.A.M. team che è diretta proprio da suo marito. La coppia ha tre figli: Michele, Matteo e Noemi, e tutti quanti loro hanno seguito le orme di mamma e papà. Matteo tra l’altro ha vinto il titolo di campione italiano in carica dei 50 dorso. Purtroppo sia lui che papà Giorgio hanno riscontrato una positività al Coronavirus, con il primo ricoverato anche in ospedale a Brescia.