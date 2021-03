Giorgio Lamberti, chi è il campione di nuoto malato di Covid

Giorgio Lamberti è stato un grande campione di nuoto, prima del ritiro. Oggi combatte con il Covid. Ecco la sua storia.

Giorgio Lamberti è un ex nuotatore italiano, che si è distinto nello stile libero. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti dall’uomo, è stato il primo nuotatore italiano maschile a vincere una medaglia d’oro in un campionato mondiale; è stato inserito nella Hall of fame internazionale nel 2004. Ad oggi il campione è ricoverato in terapia subintensiva dopo aver contratto il Covid che lo ha messo in serio pericolo, ma da cui si sta riprendendo. Ma qual è la sua storia?

Chi è Giorgio Lamberti, star del nuoto

Giorgio è nato a Brescia nel 1969. Nel 1985, a soli 16 anni, sono arrivati i primi successi: due medaglie agli europei giovanili di Ginevra. L’anno dopo ha conosciuto Alberto Castagnetti, che è diventato il suo mentore di per tutto il resto della sua brillante carriera. Il 1988 tuttavia è l’ anno in cui Lamberti si fa conoscere nel mondo: a Bonn, e alle Olimpiadi di Seul, in Corea, dove però tuttavia non si qualifica per le finali individuali.

Nel 1989 ai Campionati Europe ha vinto le medaglie d’oro nei 100 sl e 200 sl e un record del mondo imbattuto per 10 anni. Nel 1991 Lamberti vince di nuovo l’oro ai Mondiali sempre nei 200. Nel corso della sua carriera il grande campione ha collezionato quattro record mondiali: nei 200 stile libero in vasca lunga, due nei 200 in vasca corta, nei 400 in vasca corta. Il sofferto ritiro dal nuoto è arrivato poi nel 1993.

Per quanto riguarda la sua vita privata , nel 1998 ha sposato Tanya Vannini, nuotatrice di livello internazionale. Oggi Giorgio sta purtroppo combattendo contro il Covid ed è ricoverato in terapia subintensiva all‘Ospedale di Brescia in cui sta cercando di guarire, come ha detto alle camere di Rai1 ieri.