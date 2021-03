Francesco Boccia, chi è l’ex moglie Benedetta Rizzo: età, foto, carriera

Lei è Benedetta Rizzo e prima di Nunzia De Girolamo, era stata la moglie del deputato del PD, Francesco Boccia. Cosa sappiamo sul suo conto.

Benedetta Rizzo è l’ex moglie di Francesco Boccia, ex ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nel governo Conte II. L’esponente del Partito Democratico da dieci anni è legato sentimentalmente a Nunzia De Girolamo. La quale, curiosamente, è di idee politiche ben diverse da quelle del deputato piddino. Il classe 1968 da Benedetta Rizzo ha avuto due figli, chiamati Edoardo e Ludovica, frutto di una lunga relazione insieme.

Lei in passato è stata legata anche al giornalista Antonello Piroso. Non si conosce con precisione l’età della Rizzo. Quel che si sa sul suo conto è che è originaria di Roma e che è figlia del noto giornalista Aldo Rizzo, il cui nome è legato al quotidiano ‘La Stampa’ come una delle sue firme più autorevoli. Lei è una donna in carriera nell’accezione più pura, avendo ricoperto svariati ruoli di prestigio in particolar modo nell’ambito della sociologia e della comunicazione. Dopo avere conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università Luiss Guido Carli nel 1992, la Rizzo ha lavorato come ricercatrice all’Istituto Affari Internazionali ed all’Arel. Inoltre ha ricoperto la carica di Coordinatrice del Comitato per la celebrazione del cinquantenario dell’Onu.

Benedetta Rizzo, una carriera fitta e ad alti livelli

La vediamo pure come capo comunicazione di RaiCom, dell’organizzazione incaricata di promuovere i cento anni del Coni. E come responsabile della segreteria del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Governo Prodi, assieme ad Enrico Letta. L’ex moglie di Francesco Boccia ha avuto in passato anche la nomina a consigliere del Presidente del Consiglio per Agenda Digitale. Ma non è tutto. Infatti le venne assegnato il ruolo di amministratore delegato di Hrdà, società attiva nell’ambito della comunicazione.

Dal suo profilo Linkedin apprendiamo che è stata anche coordinatrice della redazione della rivista ‘Limes’, specializzata nel settore della geopolitica. Dal 2005 al 2013 ha anche guidato veDrò, che si pone sin dalla fondazione operata proprio da Benedetta Rizzo come punto di riferimento economico e politico dei giovani imprenditori. E che viene ritenuta vicina proprio ad Enrico Letta. La donna è anche presente su Instagram con un profilo che conta oltre un migliaio di followers.