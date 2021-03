L’inviata del programma Matrix Francesca Parisella è stata violentemente aggredita alla stazione di Roma Termini. Ecco cosa è successo.

L’inviata di Matriz Francesca Parisella è stata aggredita violentemente a Roma. Era maggio 2017 e la Parisella si trovava alla stazione Termini della capitale, quando è stata aggredita in diretta mentre stava registrando un servizio sulla situazione degradante in cui si trova Via Marsala. E’ possibile rivedere il video dell’accaduto sul profilo di Mediaset Play a questo link.

Francesca Parisella, il video dell’aggressione a Roma Termini

Dopo che ha perso il collegamento con lo studio del programma, l’inviata Francesca Parisella ha iniziato a urlare “Ci hanno aggrediti! Ci hanno aggrediti!”. Il conduttore Nicola Porro si è spaventato quanto lei, e l’ha subito esortata ad allontanarsi dal luogo: “Francesca via! Via!”. L’accaduto è avvenuto a maggio 2017, cinque anni fa. Fortunatamente l’inviata di Matrix non è stata ferita in maniera grave e non ha riportato lesioni permanenti.

Ma il vero spavento Francesca l’ha vissuto poco dopo, quando fuori inquadratura si sono iniziate a sentire urla davvero terrorizzate: “Ma cosa fa? Sei pazzo?” Urlava la giornalista mentre la telecamera cadeva a terra. Pare poi che la Parisella sia stata soccorsa da un tassista, e che non abbia riportato nessuna ferita o conseguenza grave. L’inviata oggi continua a lavorare tranquilla, e sembra molto soddisfatta dal suo lavoro e dai risultati che ottiene ogni giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Parisella (@francesca_parisella)

