Francesca Barra, il dolore per quello che sta accadendo ai suoi figli FOTO

Da Francesca Barra giunge un messaggio i cui contenuti sono molto profondi. Riguarda ciò che le sue bimbe e l’altro figlio stanno vivendo.

Francesca Barra, nota giornalista ed attuale moglie dell’attore Claudio Santamaria, fornisce un racconto sul suo profilo Instagram che la dice lunga su quello che le famiglie stanno vivendo da un anno a questa parte. La donna ha avuto tre figli dal suo precedente matrimonio con Francesco Molfino, celebrato nel 2005 e concluso però nel 2016 con un divorzio.

La Barra fa capire come tenere propri figli chiusi in casa non sia per niente un qualcosa di semplice. La pandemia fa si che le scuole restino chiuse, ed è così da 12 mesi pieni ormai. Questa cosa ha delle ripercussioni sulla crescita dei bimbi e dei ragazzini, con quelli delle generazioni più recenti che cresceranno in molti casi con i segni di tutto ciò. Basti pensare ai più piccoli, che nonostante in alcuni casi possano frequentare anche in presenza, restano invece a casa per i timori giustificati dei loro genitori. Ma a loro viene preclusa quell’esperienza fondamentale nel socializzare con i loro coetanei, nel crescere insieme giorno dopo giorno con altri bambini.

Francesca Barra, quanto dolore nelle sue parole per i figli

E Francesca Barra sottolinea questi aspetti e non solo. Studiare a distanza è faticoso, alienante, rappresenta uno sforzo mentale non da poco. Ma in questa situazione almeno le sue figlie hanno dimostrato grande sensibilità e maturità. Un qualcosa di insolito e di inaspettato, un atteggiamento che da due bambine non ti aspetteresti mai e che viaggia di pari passo anche con la rassegnazione.

“Loro sono diventate grandi di colpo e sto vedendo una grande saggezza da parte loro”. Tutto questo è sintetizzato dal lungo post social di Francesca Barra, che ha ricevuto grandissime manifestazioni di entusiasmo e tante condivisioni.