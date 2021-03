Eliminazione Juventus, la furia di Pavel Nedved: il video virale sui social

L’eliminazione della Juventus in Champions League pesa ancora tanto: furioso nel finale il dirigente bianconero Pavel Nedved

Una serata da dimenticare per la Juventus. Ancora un’eliminazione per gli uomini di Andrea Pirlo che devono dire addio al sogno Champions League vincendo 3-2 contro il Porto dopo i tempi supplementari (2-1 all’andata). Dopo lo svantaggio iniziale, i bianconeri avevano ribaltato il risultato grazie alla doppietta del solito vivace Federico Chiesa, autore di un’altra prestazione super. Nei tempi supplementari è arrivato il gol beffa, direttamente su calcio di punizione, di Sergio Oliveira che è costato caro alla compagine bianconera.

Eliminazione Juventus, Nedved furioso nel finale

Nel finale lo stesso dirigente bianconero, Pavel Nedved, si è infuriato scaraventando un calcio nei cartelloni pubblicitari a bordocampo. Tanta rabbia in casa Juventus che ha condannato anche la direzione arbitrale. Ancora una prova opaca per Cristiano Ronaldo con il suo futuro che resta in bilico: il campione portoghese non è stato all’altezza della situazione essendo anche colpevole sul gol di Oliveira girandosi sulla barriera. Un’eliminazione che brucia ancora tanto: dopo tre dall’arrivo di CR7 i bianconeri non sono mai stati protagonisti in Champions League con il suo acquisto che era proprio stato finalizzato al sogno della “Coppa dalle Grandi Orecchie”.

Caro Nedved per la tua rinomata eleganza e sportività ti auguro mille di questi giorni 😉 #JuvePorto #juventus #finoalconfine pic.twitter.com/AsWdh1Leat — Hundiff (@hundifftweet) March 9, 2021