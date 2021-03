Elettra Lamborghini positiva, “C’è Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi”

Una notizia clamorosa sconvolge già ‘L’Isola dei Famosi’. Riguarda Elettra Lamborghini positiva, secondo alcuni rumours. Pronto Zorzi

Elettra Lamborghini positiva, la notizia è emersa nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 marzo 2021. A renderlo noto è tvblog, che ha parlato della cosa sostenendo come la cantante originaria di Bologna sarà costretta a saltare la prima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’. Lei, all’interno del reality show, avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di opinionista in studio, promettendo ‘fuoco e fiamme’ con Iva Zanicchi, che pure avrà questo incarico.

Leggi anche –> Elettra Lamborghini si sente male a Domenica In, Venier blocca l’intervista

E che a sua volta era risultata positiva nei mesi scorsi, vivendo settimane molto difficili. Si ipotizza che Elettra Lamborghini positiva potrebbe saltare almeno un’altra puntata, se non le successive due che seguiranno a quella dell’esordio. Ma niente paura: la produzione de ‘L’Isola dei Famosi’ starebbe pensando di chiamare Tommaso Zorzi come supplente speciale. Il vincitore del ‘Grande Fratello Vip’ assicurerebbe una vagonata di spettatori, forte del suo recente successo nel reality. Lui ha dimostrato di sapersi trovare molto a suo agio in un contesto televisivo, forte anche dei metodi comunicativi maturati con la tanta pratica sui social. Inoltre non si esclude che Zorzi possa diventare una presenza fissa all’interno del programma presentato da Ilary Blasi. La fanbase di Tommaso Zorzi fa il tifo affinché questa eventualità possa realizzarsi.

Leggi anche -> Elettra Lamborghini, avete mai visto tutti i suoi piercing? Ne ha 42

Elettra Lamborghini positiva, Tommaso Zorzi potrebbe non essere un semplice sostituto

Tra l’altro, in un primo momento, si era vociferato anche di una partenza dello stesso Tommaso per l’Honduras. Ma non in qualità di concorrente quanto piuttosto nelle vesti di inviato. Un onore ed onere che spetterà invece a Massimiliano Rosolino, altro volto che sa decisamente cosa fare davanti alla telecamera. Finito un reality e cominciato un altro sarebbe stato un pò troppo per Tommaso, soprattutto alla luce dei ben sei mesi trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia, a Cinecittà.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Isola dei Famosi, è già scoppiata una rissa: cosa è successo

Per quanto riguarda il novero dei concorrenti, desta molta curiosità la figura di Elisa Isoardi. Dopo la sua partecipazione agrodolce a ‘Ballando con le Stelle’, ecco che l’ex conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’ ha scelto di mettersi ancora una volta in discussione cambiando bandiera e passando alle reti Mediaset per questa avventura stimolante.