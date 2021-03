Damiano Carrara annuncia l’imminente matrimonio: “Chiara ha detto sì”

Con un annuncio a sorpresa sul proprio profilo Instagram, Damiano Carrara ha rivelato ai fan che presto convolerà a nozze.

Da qualche anno a questa parte la popolarità di Damiano Carrara è schizzata alle stelle. Nato a Lucca nel 1985, il ragazzo ha sempre avuto una passione per la cucina ed in particolare per la pasticceria che lo accomuna con il fratello minore Massimiliano. Qualche anno fa i due Carrara hanno deciso di emigrare negli Stati Uniti e si sono stabilizzati in California. Per i primi anni Damiano ha lavorato come bartender, ma successivamente ha deciso di aprire una pasticceria insieme al fratello.

Proprio quella scelta gli ha cambiato la vita, visto che la loro Carrara Pastries è una delle pasticcerie più frequentate in California e più famose negli Usa. Il successo professionale e commerciale si è tramutato in un successo televisivo quando ha partecipato alla prima stagione del talent Spring Baking Championship. Nel talent non l’hanno notato solo gli americani ma anche la Magnolia che nel 2017 ha deciso di richiamarlo in Italia.

Damiano Carrara si sposa con la splendida Chiara

Dopo l’esordio a Bake Off Italia ed il successo di Cake Star, Damiano è diventato lo chef di punta di Real Time ed ora conduce numerosi programmi. La sua notorietà è stata spinta anche dal suo fascino, fattore che gli ha permesso di guadagnare migliaia di fan sui social. Per diverso tempo Damiano non ha parlato della sua vita privata, permettendo a media e follower di fantasticare sulla sua vita sentimentale.

Qualche mese fa il pasticciere ha spento i sogni delle fan rivelando di essere fidanzato e poco dopo ha mostrato per la prima volta una foto della fortunata ragazza: una splendida bionda di cui però fino a poche ore fa non si conosceva nemmeno il nome. Carrara lo ha rivelato nell’ultimo post, quello in cui ha annunciato l’imminente matrimonio: “Ha detto si! 💍 Ho voglia di far conoscere a voi Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli… in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare!”.