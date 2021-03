Coppa America, come è andata stanotte per Luna Rossa: il risultato

Finisce la prima giornata di regate in Coppa America con Luna Rossa ancora protagonista: conosciamo il risultato e com’è andata

Una vittoria importante per Luna Rossa all’Hauraki Gulf. Finisce 1-1 la prima giornata di regate in Coppa America con la sfida al Team New Zealand, molto veloce, ma la stessa Luna Rossa è riuscita a giocarsela alla grande mantenendo la lucidità giusta per arrivare al risultato. Inoltre, Jimmy Spithill si è consacrato come l’uomo che ha vinto più regate di Coppa superando anche il celebre Russell Coutts. Dopo la sconfitta iniziale contro New Zealand, la seconda regata è iniziata alla grande per Luna Rossa che è riuscita a controllare i Kiwi.

Coppa America, Luna Rossa vince la seconda regata

I neozelandesi sono costretti a virare marcandoli ad uomo avversaria senza poter recuperare lo svantaggio. E così il vantaggio della barca italiana è sempre stato costante ai quattro lati successivi: 13” al primo cancello, 12” al secondo, 25” al terzo e ancora 24” al quarto. Alla fine il Team New Zealand ha cercato in tutti i modi di avvicinarsi in modo veloce a Luna Rossa, che poi alla fine è riuscita a vincere la sua prima regata in casa degli avversari. Un trionfo che ha un sapore doppio con la voglia di arrivare fino in fondo senza pensare più di troppo. Nella giornata di domani ci sarà riposo, poi ci sarà due regate da venerdì per arrivare a vedere una barca vincerne sette in totale. Una 36esima edizione che si preannuncia così avvincente ed entusiasmante con la barca italiana che intende dare filo da torcere ai neozelandesi.