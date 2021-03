Compie 81 anni Chuck Norris: tutti i meme e le battute che lo coinvolgono

È un mito per tanti di noi, e per Chuck Norris meme e situazioni paradossali volte ad esaltarlo si sprecano. Quali sono le più divertenti.

Chuck Norris è uno dei personaggi più ‘memati’ di sempre. L’attore statunitense, nato il 10 marzo 1940, è diventato popolarissimo in tutto il mondo dopo che la sua carriera rivolta soprattutto a produzioni televisive ha avuto slancio. Divenne famoso però ancora prima, al cinema, e già agli esordi nel 1972 con il film ‘L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente’, in cui sfidava il celebre Bruce Lee al Colosseo.

Dagli anni ’80 in poi lo vediamo stabilmente in alcune serie tv (su tutte ‘Walker Texas Ranger’) e pellicole di azione quali ‘Rombo di tuono’, ‘Delta Force’, ‘Una magnum per McQuade’ e ‘Il codice del silenzio’. Esperto di arti marziali, è cintura nera di vari livelli rispettivamente in Taekwondo, Shotokan ed in una variante da lui ideata, il Chun Kuk Do. Che richiama anche il suo soprannome ‘Chuck’, ottenuto durante il servizio militare prestato in Corea del Sud tra gli anni ’50 e ’60. Il suo vero nome è in realtà Carlos Ray Norris. E sul perché il suo personaggio sia così al centro di parodie e riferimenti ironici, la spiegazione si trova nei personaggi che egli stesso ha sempre interpretato. L’attore ha dato il volto a uomini forti, senza eguali nelle arti marziali. Questo ha fatto da impulso alle tante esagerazioni inventate sul suo conto allo scopo di divertire. La cosa è nota come ‘CN Facts‘ e riporta centinaia di goliardie, iperboli ed anche aforismi che vengono ricondotte all’attore.

Chuck Norris meme, i più spassosi

Di seguito ecco una lista delle situazioni più spassose e diffuse.

