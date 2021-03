Collassa e muore a 36 anni: la figlia le aveva appena detto “ti amo”

Sarah Kinman è morta il 15 febbraio scorso nella sua abitazione poco dopo che sua figlia le aveva rivolto bellissime parole.

Una giovane mamma ha postato un toccante messaggio per suo marito e i suoi figli nel giorno di San Valentino prima di collassare e morire. Sarah Kinman ha parlato con passione dell’amore che aveva per il marito Adam, sposato nel 2015, e i suoi due figli Harry, di sei anni e Jessica, cinque anni, nel post su Facebook. La 36enne di Hawkesley, Birmingham (Regno Unito), ha confessato che Jessica, che soffre di difficoltà di apprendimento, aveva detto di amarla per la prima volta proprio quel giorno. Poi la tragedia.

La tragedia di Sarah Kinman dopo le toccanti parole di sua figlia

“Quando tuo figlio fa la foto di un cuore e ti chiama la sua regina…”, aveva scritto Sarah Kinman su Facebook. “Jessica mi ha dato tanti baci d’amore e mi ha detto per la prima volta ‘ti amo mamma’… Mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, è stato il miglior messaggio che abbia mai sentito da mia figlia”.

Lo scorso San Valentino Sarah ha trascorso una bella serata con il marito Adam, anche lui 36 anni. Poi, quando si è alzata per andare a letto, è svenuta e non si è più ripresa. Suo cognato Andrew Kinman ha poi raccontato che Sarah aveva sofferto di convulsioni per gran parte della sua vita, ma non ne aveva avute negli ultimi cinque anni. “Amava i social media e il giorno di San Valentino aveva pubblicato messaggi su Facebook dicendo quanto amasse Adam ei suoi due figli”, ha aggiunto. “Era così felice perché quel giorno Jessica, che soffre di difficoltà di apprendimento, le aveva detto che l’amava per la prima volta”.

La notte in cui è morta, Adam ha detto che Sarah si era comportata in modo un po’ strano. “Ha detto che stava parlando dei progetti per il futuro e delle canzoni che le sarebbero piaciute al suo funerale. Poi ripeteva in continuazione: ‘Sai quanto ti amo, vero?’. Era come se avesse avuto una premonizione o la sensazione che le sarebbe successo qualcosa. Poi si è alzata per andare a letto e Adam l’ha sentita crollare nell’altra stanza. Ha chiamato un’ambulanza ma non è stato possibile fare nulla per salvarla”.

