Chi l’ha visto racconta la storia di Luis Miguel e la scomparsa della madre

A partire da questa sera per tre settimane Chi l’ha visto? tornerà a trattare la scomparsa di Marcella, la madre di Luis Miguel.

La settimana successiva al Festival di Sanremo vinto dai Maneskin, Chi l’ha visto? ripropone la storia drammatica di un cantante che proprio sul palco dell’Ariston è diventato famoso. Figlio di una donna italiana, Marcella, e di un padre messicano Luisito Rey, Luis Miguel intraprende la carriera da cantante sin da ragazzino. Il padre ne ha fiutato il talento e cerca sin da subito ad instradarlo verso una carriera artistica che possa regalargli notorietà e successo.

I suoi metodi, però, sono bruschi e severi, Luisito Rey gestisce l’istruzione e l’allenamento del figlio in modo rigido, impedendo a Marcella di fargli da madre. Luis Miguel decide a 18 anni di scaricarlo e di continuare da solo la carriera artistica. Nel 1985 arriva il suo momento, sul palco dell’Ariston porta la canzone ‘Noi ragazzi di oggi‘ e diventa una celebrità. Sembra l’inizio di una carriera splendente, ma l’anno successivo la sua vita viene travolta da un dramma che ha ripercussioni ancora oggi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Luis Miguel, la scomparsa della madre e il racconto della cugina

Nel 1986, la madre del cantante si reca a Madrid per ufficializzare la fine del rapporto con il marito. I due si sono separati ormai da tempo e la donna è tornata a vivere nella sua città natale, Massa. Intenta a chiudere una volta per tutte il legame con il marito, la donna si reca nella capitale spagnola per firmare i documenti necessari per il divorzio, ma dopo la sua partenza nessuno l’ha più vista. Le ricerche sono andate avanti per anni ed è stata proprio la famiglia di Marcella a rivolgersi in quel periodo a Chi l’ha visto? nella speranza che qualcuno desse informazioni su di lei.

Leggi anche ->Chi l’ha visto, aggiornamento sul caso Angelo Ferrante: “Poteva essere salvato”

Dopo 35 anni ancora nessuno ha notizie certe su cosa sia capitato alla donna. Tuttavia una cugina di Luis Miguel ha scritto a Federica Sciarelli, parlandole di una foto riguardante una donna che sembra somigli a Marcella. Questa donna si trova in Argentina ed è una senzatetto. Partendo dall’intervista alla cugina del cantante, Chi l’ha visto? ripercorrerà tutta la storia, partendo dal delineare le figure dell’artista, del padre e della madre e spiegando quale fosse la situazione prima della scomparsa. Non vi sarà un intervento diretto di Luis Miguel, visto che il cantante ha deciso da tempo di non parlare più con la stampa della scomparsa della madre.