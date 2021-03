Carolina Crescentini, chi è l’ex compagno Dave Mellish: perché si lasciarono

Carolina Crescentini è un’attrice molto amata dagli italiana. Tanti amori e una carriera invidiabile. Ecco chi è l’ex Dave Mellish.

La Crescentini torna a incantare il pubblico del piccolo schermo. Questa sera, mercoledì 10 marzo, la vedremo nei panni della protagonista de “La bambina che non voleva cantare”. Mentre aspettiamo, scopriamo qualcosa in più su di lei.

Alle spalle ha senza dubbio una carriera invidiabile costellata di molti successi. Anche la sua sua vita sentimentale è stata molto ricca, ma ha vissuto alti e bassi. Ad oggi è felicemente sposata con Francesco Motta, ma prima era fidanzata con il musicista californiano Dave Peter Mellish.

Carolina Crescentini: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla relazione con Dave Mellish

Anni fa, molto prima di conoscere Motta, la Crescentini si era frequentata con Dave Mellish. L’amore tra i due sarebbe scoppiato mentre lei si trovava in vacanza in California. Un amore intenso, dalla passione travolgente.

I due erano anche stati paparazzati per le vie di Roma mentre passeggiavano mano nella mano. Subito le indiscrezioni avevano parlato di un primo incontro negli Usa, ma l’attrice durante un’intervista aveva smentito queste voci.

“E’ successo quindici anni fa durante un viaggio interrail, a San Sebastian, in Spagna. Ero seduta su un gradino e ci siamo messi a parlare. Io studiavo recitazione, lui musica. Abbiamo chiacchierato tutta la notte. Io conoscevo otto parole in inglese, lui otto in spagnolo. Poi è venuto a Roma, poi ci sono state alcune telefonate intercontinentali, poi è nato My Space e chattavamo (…)”, ha raccontato l’attrice. Una conoscenza avviata sui sociale e che è durata anni.

La distanza non ha impedito loro di vedersi spesso. L’attrice comunque è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e non si hanno notizie certe sul perché si siano lasciati. Ora lei è felicemente sposata ed è decisamente andata avanti con la sua vita.