Carlotta Dell’Isola, duro sfogo sui social: “Non volevo deludere nessuno”

Carlotta Dell’Isola si è lasciata andare sui social ad un durissimo sfogo. Scopriamo insieme quali sono state le parole della vippona.

Carlotta Dell’Isola ha sorpreso tutti poche ore fa con un lungo post pubblicato sui social network. La ragazza si è lasciata andare ad un durissimo sfogo, inerente all’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip e molto probabilmente alle parole pronunciate da Alfonso Signorini in seguito alla fine del reality. “Chi mi ha deluso di più? Mi ha deluso Carlotta. A Temptation Island era stata strepitosa.” ha dichiarato il conduttore, lasciando molto probabilmente di stucco la ragazza, che ha deciso di replicare e non rimanere in silenzio.

“Ci ho pensato molto prima di rispondere, ma dato che a rilasciare la dichiarazione di cui tutti parlate è stata una persona per la quale provo profonda stima, ci tenevo a sottolineare che Carlotta non è un robot, è una persona per bene, educata, amicona.” ha esordito la concorrente nella descrizione del post pubblicato su Instagram qualche ora fa. “Una ragazza che è stata abituata a chiedere permesso e per favore, ad avere rispetto per le persone più grandi di età e soprattutto per i ‘padroni di casa‘. Sì, avete capito bene, i padroni di casa. Perché quando si entra dentro una casa abitata da dieci persone da ben tre mesi, quella non è casa tua, ma di quelle persone, ed io non ho fatto atro che comportarmi da brava ragazza quale sono”.

Sono state dure le parole pronunciate da Carlotta, rimasta probabilmente ferita dalle dichiarazioni rilasciate da Alfonso Signorini. “Ci tengo a sottolineare che non avrei mai voluto deludere nessuno, né tantomeno Alfonso, ma Carlotta è anche questo: Carlotta è quella di Temptation Island e quella del Grande Fratello, piaccia o non piaccia”. Insomma, la concorrente ha mostrato al pubblico un altro lato di sé, rispettoso e tranquillo, un po’ in antitesi con quello scoppiettante e schietto di cui tutti si sono innamorati durante il reality delle tentazioni. La vippona si è dichiarata in ogni caso contenta di essersi mostrata per come realmente è davanti alle telecamere, senza mai bisogno di fingere.

Carlotta Dell’Isola: fine della carriera televisiva per la vippona?

La celebre Carlotta Dell’Isola non ha convinto molto i telespettatori durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza, genuina e schietta, ha mostrato all’interno della Casa un altro lato di sé, molto più tranquillo e rispettoso, che non ha però conquistato in maniera definitiva il pubblico. “Non so se la mia carriera televisiva finirà qui o proseguirà dopo questo FLOP” ha scritto la vippona in un lungo post di sfogo pubblicato sui social. “Una cosa di certo la so: io sarò sempre me stessa, senza copioni o frasi standardizzate, un 50% la Carlotta esaurita che non pensa ma agisce e un 50% la Carlotta riflessiva e per bene”. Infine ha concluso: “Ora che conoscete due dei miei tanti lati caratteriali, spero di ‘non deludere‘ più nessuno, ma di avere modo di far conoscere tutta l’altra parte di me”.