Carlotta Benusiglio, la procura insiste: “Processate l’ex fidanzato”

Il caso della stilista Carlotta Benusiglio, fu omicidio o suicidio? La procura di Milano insiste: “Processate l’ex fidanzato”.

Resta un giallo la morte di Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata il 31 maggio 2016 a Milano. Un giallo che segna anche un evidente conflitto tra le richieste della Procura di Milano e quelle che sono le scelte fatte in altre sedi giudiziarie. Il pomo della discordia riguarda la tesi del suicidio, che i pm non intendono avvalorare, mettendo sotto accusa invece Marco Venturi, ex fidanzato della donna.

L’ultimo capitolo di questa vicenda, prima di quanto avvenuto oggi e della decisione della Cassazione, lo avevano scritto i giudici del Riesame di Milano, che hanno confermato il provvedimento con cui il gip ha rigettato la richiesta di arresto del fidanzato. Secondo loro, non sussisterebbero “gravi indizi di colpevolezza a carico di Marco Venturi, avendo gli elementi acquisiti accertato, con un grado di rilevante probabilità, che la morte di Carlotta Benusiglio sia avvenuta per suicidio”.

La nuova richiesta contro Marco Venturi: ha ucciso lui Carlotta Benusiglio?

La procura di Milano non intende però arrendersi e oggi per la quarta volta arriva la richiesta di processare Marco Venturi. Gianfranco Gallo, il pm in passato titolare dell’inchiesta, aveva chiesto per tre volte l’arresto di Venturi e per tre volte gip, Riesame e Cassazione avevano risposto di no. Contro l’uomo ci sarebbero anche le accuse di stalking e lesioni, per episodi avvenuti tra il 2014 e il 2016. L’inchiesta è passata adesso nelle mani della pm Francesca Crupi, ma l’obiettivo della procura non cambia.

Infatti anche la nuova pm dell’inchiesta sostiene che le responsabilità del delitto siano da addebitare a Marco Venturi, quindi ha trasmesso l’istanza all’ufficio gip. La procura di Milano, in base a quelle che sarebbero le ultime novità emerse dalle indagini, ha ritenuto necessario il vaglio di un giudice, il gup Raffaella Mascarino, che dovrà chiarire se Marco Venturi dovrà andare a processo per omicidio oppure no. A quasi cinque anni da quel tragico 31 maggio, dunque, ancora non è emersa la verità sulla morte della stilista Carlotta Benusiglio.