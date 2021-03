Scivola e cade su delle bottiglie davanti casa, morta una donna

Una tragica fatalità per una donna che è morta a pochi passi da casa, dopo una spensierata serata con gli amici.

Una serata con gli amici, bevute, risate e compagnia. Niente che faccia pensare ad una tragedia come quella che si è consumata per Susan e la sua famiglia. Ma a volte il caso è maledetto e così è stato questa volta. La povera Susan, una madre di 45 anni, è morta tragicamente a pochi passi dalla porta di casa sua, tornata da una cena con suo marito e i suoi amici. Tutti quelli che l’hanno conosciuta sono assolutamente devastati dalla notizia. Ecco la dinamica del fatto.

Susan è morta scivolando su delle bottiglie

Susan e suo marito erano appena tornati da un pomeriggio con gli amici, spensierato e sereno. Stavano tornando nella loro casa di Maghull, Regno Unito e la donna, 45 anni, madre amorevole, portava le buste della spesa colme di bottiglie di vetro. Non poteva certo immaginare che sarebbero stato proprio quelle dannate bottiglie ad ucciderla, poco dopo. Il marito si era allontanato qualche minuto per prelevare i soldi con cui avrebbero pagato una cena da asporto.

Nel breve tragitto verso casa, Susan è scivolata ed è finita sopra alle bottiglie di vetro nelle sue buste della spesa che rompendosi, hanno tagliato il collo della donna in modo irreparabile e morendo di conseguenza. A niente sono serviti i soccorsi giunti prontamente sul posto e per Susan non c’era più niente da fare, i danni erano ormai troppi e la 45enne è morta in ospedale poco dopo.

La polizia è arrivata sul luogo del tragico incidente, ma non c’era niente di sospetto nella morte di Susan, che è stata infatti trattata come una morte accidentale. Devastato il marito, che molti vicini di casa della coppia hanno raccontato di aver visto passeggiare mano nella mano con Susan durante il periodo del lockdown.