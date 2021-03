Amici, scelti gli allievi del serale di Maria De Filippi: la lista

Ad Amici allievi pronti a prendere parte allo show di Maria De Filippi nella sua versione serale. Confermati i nomi di chi ce l’ha fatta.

Amici di Maria De Filippi parte con lo show serale, proprio nell’anno numero 20 della sua storia. Nelle scorse ore l’insegnante di danza, Lorella Cuccarini, aveva espresso tutto il suo entusiasmo per la cosa, anticipando in maniera volontaria la presenza delle due squadre pronte a contrapporsi tra loro, come già avvenuto in passato.

Leggi anche –> Amici 20, anticipazioni e curiosità: chi passerà al serale?

I telespettatori avevano appreso che il sistema di competizione a squadre sarebbe stato abbandonato, ma evidentemente non è così. Fatto sta che ora ci sono tutti i nomi degli allievi ammessi ad ‘Amici’. Sabato 13 marzo 2021 andrà in onda l’ultima puntata speciale inserita nello spazio pomeridiano e lì verranno comunicati nomi e cognomi di chi ce l’ha fatta, anche se già sono noti.

Leggi anche–> Amici, Aka7even si racconta: “Dopo il coma ero sempre da solo”

Amici allievi, la lista dei nomi dei ragazzi che ce l’hanno fatta: chi va al serale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Questa la lista.

CANTANTI

Aka7even

Deddy

Enula

Esa Abrate

Gaia Di Fusco

Ibla

Leonardo Lamacchia

Raffaele Renda

Sangiovanni

Tancredi Cantù Rajnoldi

Leggi anche–> Amici 20, l’emozionante coming out di uno degli allievi

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

BALLERINI