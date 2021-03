Voli low cost Ryanair per l’estate 2021: le offerte imperdibili da prenotare subito. Tutte le info.

Sebbene il traffico aereo sia ancora fermo a causa della pandemia di Covid-19 e delle limitazioni di viaggio, per il momento gli unici spostamenti consentiti sono quelli per lavoro o necessità, le compagnie aeree lanciano le loro offerte di voli low cost per tempi migliori. È l’estate prossima il periodo su cui tutti scommettono. Nell’auspicio di un miglioramento della situazione e dell’allentamento alle restrizioni di viaggio.

Co l’estate, infatti, non solo la stagionalità del virus dovrebbe dare una tregua nei contagi, come accaduto lo scorso anno, ma l’avanzamento della campagna vaccinale in tutta Europa e nel resto del mondo dovrebbe dare qualche sicurezza in più.

Proprio per poter tornare presto a viaggiare e soprattutto a volare, l’Unione Europea sta valutando l’introduzione di un passaporto vaccinale, che dovrebbe avere regole e standard comuni anche per la protezione dei dati sensibili dei viaggiatori come sono quelli sullo stato di salute. Nel frattempo la IATA, l’organizzazione internazionale che riunisce 264 compagnie aeree, ha elaborato il Travel Pass, una sorta di passaporto digitale sanitario in una applicazione per smartphone che contiene la certificazione di avvenuta vaccinazione o di negatività al virus a seguito di test. Un sistema per poter tornare a viaggiare in aereo in sicurezza.

Nel frattempo, in vista della bella stagione di segnaliamo le ultime offerte di Ryanair per l’estate 2021. Voli low cost da prenotare subito e che si possono modificare senza penali in caso di cambio di programma, come avvenuto in questi mesi a causa delle sorprese dell’ultimo minuto della pandemia, tra contagi e chiusure.

Voli low cost Ryanair per l’estate 2021: le offerte da prenotare ora

Per tornare a viaggiare la prossima estate, Ryanair ha lanciato una serie di offerte imperdibili sui propri voli low cost da prenotare entro il 10 marzo. I voli a prezzi scontati in partenza dall’Italia diretti nelle località di vacanza in Europa e nel Mediterraneo sono per viaggi da fare nella stagione estiva 2021: dal 1° giugno al 31 ottobre 2021.

La promozione Ryanair è stata lanciata con biglietti a partire da 19,99 euro. Come sempre, però, si trovano posti ancora più economici, con tariffe che partono anche da 7,99 euro, sempre sola andata.

I voli sono offerti con l’opzione “Zero spese di modifica”, che consente il cambio di volo senza penalità né spese aggiuntive da effettuare però entro 7 giorni dalla data di partenza. L’unico costo maggiore che potrebbe essere addebitato dal cambio di volo sta nella differenza di prezzo tra il volo a cui si rinuncia e quello che si sceglie in cambio, che potrebbe avere un prezzo più elevato.

Come sempre si applicano i termini e le condizioni. Le tariffe in offerta sono soggette a disponibilità, a seconda delle prenotazioni. Inoltre, al prezzo dei biglietti scontati va aggiunto quello del viaggio di ritorno e il costo per il bagaglio a mano, a pagamento da novembre 2018. Per il bagaglio a mano si paga un supplemento per l’imbarco in stiva oppure si deve acquistare il biglietto prioritario per portarlo in cabina, dove ora è consentito portare gratuitamente solo una borsa piccola da riporre sotto il sedile di fronte a quello del passeggero. Al costo del biglietto, inoltre, potrebbero aggiungersi altri tipi di supplemento (come scelta del posto e assicurazione).

Tra i voli low cost di Ryanair in offerta per l’estate ce ne sono molti diretti nelle principali città e capitali europee, per un citybreak e una visita culturale alle bellezze del Vecchio Continente. Così come sono numerosi quelli per le località di mare più belle del Mediterraneo, tra Italia, Spagna e Grecia, ma anche per le spiagge del Mar Rosso e l’arcipelago delle Isole Canarie.

I voli più economici, da 7,99 euro a tratta, partono dall’aeroporto di Milano Bergamo per Cagliari e Cracovia, da Milano Malpensa per Bari, Brindisi, Cagliari e Catania mentre il volo per Lamezia Terme è da 7,98 euro. Alla stessa tariffa parte un volo da Roma Fiumicino per Catania. Poi da Bari per Bologna, Milano Malpensa, Torino e Verona. Sempre da 7,99 euro a tratta partono voli dall’aeroporto di Bologna per Bari, Brindisi e Catania e a sua volta da Brindisi per Bologna, Milano Malpensa e Pisa.

Da Catania c’è anche un volo a 4,99 euro per Milano Malpensa. Dall’aeroporto di Napoli allo stesso prezzo partono due voli per Genova e Palermo. Da Pisa partono voli a 7,99 euro per Brindisi, Catania e Palermo.

Sono quasi tutti voli per città italiane ma per una pochissima differenza di prezzo, anche a 8,99 euro, sono disponibili tanti voli per capitali europee, a cominciare da Londra. Da 9,99 euro partono i voli diretti a Malta.

