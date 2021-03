Vaccini, la rivoluzione di Draghi: 60 milioni di dosi entro giugno

Saranno ancora mesi difficili con la curva dei contagi per Coronavirus che sta risalendo: vaccini, entro giugno 60 milioni di dosi

Le belle notizie tardano ad arrivare con molte Regioni italiane che andranno in zona rossa a partire dalla prossima settimana. Inoltre, se i contagi dovessero salire a quota 30mila lo stesso Draghi starebbe pensando ad una nuova stretta con l’anticipo del coprifuoco e con novità importanti per contrastare ancora una volta la curva dei contagi. Inoltre, la campagna vaccinale prosegue a rilento con la rivoluzione che dovrebbe arrivare da Pasqua. Entro giugno il governo Draghi avrebbe in mente di raggiungere i 60 milioni di dosi visto che nelle prossime settimane dovrebbe arrivare il Janssen di Johnson & Johnson, passando così a circa 700mila somministrazioni al giorno, coordinate dal nuovo commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Vaccini, Draghi pensa al nuovo piano vaccinale

Dopo due mesi, a partire dalla fine di dicembre, in Italia sono state somministrate cinque milioni di dosi, ma soltanto un milione e mezzo di persone hanno avuto la seconda. I numeri restano così comunque bassi nelle varie Regioni italiane e c’è bisogno di una nuova svolta per passare a migliaia di somministrazioni al giorno. Le chiusure restrittive non sembrano servire più per abbattere la curva dei contagi: la strada da perseguire resta quella di iniettare più dosi possibili con una rivoluzione per quanto riguarda il piano vaccinale. Infine, entro fine marzo dovrebbero arrivare sette milioni di dosi (3,5 milioni di AstraZeneca) per poi passare ad aprile a 30 milioni di dosi con il vaccino di Johnson & Johnson, che dovrebbe ricevere l’ok da parte dell’Ema.