Usa, vaccinati potranno vedersi al chiuso senza mascherine

Usa, la novità per i vaccinati: potranno vedersi al chiuso senza mascherine. Ma in pubblico resta l’obbligo di indossarla

La campagna vaccinale negli Stati Uniti d’America ha preso un verso decisamente più veloce da quando il nuovo presidente Biden si è insediato. Non sono mancate le polemiche politiche per accaparrarsi i meriti. L’ex presidente Trump, infatti, parla di piano vaccinale predisposto dalla sua amministrazione prima che si insediasse il nuovo presidente Usa. Biden ha definito un obiettivo: vaccinare tutti gli statunitensi entro maggio. Una vera impresa quella che il presidente americano sta cercando di mettere in piedi. Nel frattempo, per i vaccinati arrivano già le prime buone notizie. Tutti coloro ai quali è stato già somministrato il siero anti-covid, infatti, potranno riunirsi anche nei luoghi chiusi senza indossare le mascherine. Rimane, tuttavia, l’obbligo per costoro di indossare il dispositivo nei luoghi pubblici. Ciò per tutelare le persone non ancora immuni. Il vaccino, infatti, protegge le persone dal virus, ma non esclude che possano prenderlo e trasmetterlo ad altri non immunizzati.

Usa verso immunizzazione, Europa indietro

Intanto Johnson&Johnson ha fatto sapere all’Unione Europea di avere difficoltà di approvvigionamento e quindi potrebbero esserci complicazioni nel rifornimento di 55 milioni di dosi del suo vaccino anti-covid. Le dosi erano state fissate per il secondo trimestre dell’anno. La notizia è stata diffusa da fonti Ue all’agenzia di stampa Reuters. Il vaccino di Johnson&Johnson, dovrebbe essere approvato l’11 marzo dall’Ema e richiede una sola dose di somministrazione. L’azienda si è impegnata a dare 200 milioni di dosi all’Unione europea entro tutto il 2021.

La guerra invisibile per accaparrarsi le preziose dosi di vaccino per tornare alla normalità è realtà. Sembra una sorta di guerra fredda, combattuta dietro i riflettori. L’Europa, intanto, inizia a guardare anche al vaccino russo, in vista di autorizzazione.

