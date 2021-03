Tre uomini e una bara, stasera in tv: cast, trama e anticipazioni

Stasera, martedì 9 marzo, andrà in onda in prima serata su Cielo la pellicola del 2016 Tre uomini e una bara.

“Tre uomini e una bara” è un film del 2017 diretto da Mark Lamprell, seguito della commedia del 2011 “Tre uomini e una pecora“, diretta da Stephan Elliott. Il film segue le vicende dopo il matrimonio di David, interpretato da Xavier Samuel, con Mia, interpretata da Laura Brent nella villa australiana del padre di lei, il senatore Jim Ramme (Jonathan Biggins). In seguito alle nozze viene a mancare Luke, un caro amico di David e suo testimone di nozze. Lo sposo, insieme agli amici Tom, interpretato dall’attore Kris Marshall e Graham (Kevin Bishop), vuole riportare la salma a Londra.

La pellicola segue le vicende dei tre amici e delle difficoltà che dovranno affrontare: a partire dall’aereo sul quale volano che ha problemi con il motore e il pilota è costretto ad un atterraggio di fortuna, nel bel mezzo della zona più remota dell’Australia. Il compito dei giovani sarà quello di uscire dalla situazione e riportare la bara dell’amico scomparso a Londra.

Il film “Tre uomini e una bara“, sequel di “Tre uomini e una pecora“, è stato distribuito da Lucky Red e andrà in onda questa sera su Cielo a partire dalle 21:20. Le riprese, come per quelle del film precedente, erano state effettuate nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, e a Londra. Il titolo italiano è un chiaro riferimento al primo film del trio comico nostrano Aldo, Giovanni e Giacomo “Tre uomini e una gamba“, del 1997 diretto dal trio comico e da Massimo Venier.