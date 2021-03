Stasera in tv – Loredana Bertè in Non sono una signora, oggi 9 Marzo

Non sono una signora si intitola la serata tributo dedicata a Loredana Bertè e condotta da Alberto Matano: ospiti e anticipazioni di oggi, 9 Marzo

Rai 1 dedica la prima serata a Loredana Bertè, interprete immortale della musica italiana. Conclusosi il Festival di Sanremo, la musica la fa ancora da padrona sulla prima rete nel programma creato ad hoc con Ballandi che avrà inizio alle ore 21.25. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni sullo show.

Loredana Bertè: il tributo di Rai 1

Regina del rock indiscussa, Loredana Bertè sarà sul piccolo schermo assieme a tanti ospiti affini al suo modo di vedere la musica e, in un certo senso, alla sua variopinta visione del mondo. Oltre che cantante, infatti, l’artista può essere definita una vera e propria performer che ha saputo imprimere a quest’epoca la sua impronta di stile, non solo musicale. In occasione del suo 70esimo compleanno, attraverso le note delle sue melodie, il programma ripercorre le tappe della lunga carriera di una compositrice, amata quanto messa in discussione dal pubblico. Condotta da Alberto Matano, la serata tributo si pone come obiettivo quello di delineare un’epoca attraverso lo sguardo artistico della Bertè, piuttosto che il contrario, mostrando come le sue canzoni siano riuscite a emozionare sino a oggi i cuori di generazioni tanto diverse fra loro.

Zucchero e tanti altri

I brani più famosi e quelli considerati più di nicchia si alterneranno durante la messa in onda e saranno arricchiti dalle voci degli amici di sempre, come Zucchero, e da quelle di nuovi cantanti emergenti.

Una serata che ci ricorda che nonostante il passare degli anni quando si parla di Loredana Bertè non si ha a che fare con una signora.

E che la sua bellezza immortale consiste proprio in questo.

Gli ospiti:

Zucchero,

i Boomdabash,

Giusy Ferreri,

Clementino,

Enzo Gragnaniello,

Marcella Bella,

Gaetano Curreri,

Asia Argento,

Serena Dandini,

Erminio Sinni.

