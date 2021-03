Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 9 Marzo

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occupa stasera dell’emergenza sanitaria con tanti ospiti ed esperti: le anticipazioni di oggi, 9 Marzo

Oggi, 9 Marzo, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, soprattutto in relazione alle sue conseguenze sull’economia e al nuovo Governo appena formatosi. Come da anticipazione, si cercherà di rispondere principalmente alla domanda: “Riuscirà il Governo Draghi ad accelerare la campagna vaccinale?”. Come sempre, fulcro della trasmissione rimangono i principali temi di attualità e cronaca che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3… scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda di stasera.

Cartabianca, le anticipazioni

Riprendendo le fila degli argomenti di dibattito che hanno caratterizzato che le scorse puntate, il programma di approfondimento giornalistico torna sulle più gravi conseguenze collaterali di questa emergenza sanitaria, sulla difficoltà in cui ora versano tanti settori produttivi e sulle azioni intraprese dalla nuova squadra di governo capeggiata da Mario Draghi.

A un anno dal primo lockdown

“A un anno dal primo lockdown l’Italia fa i conti con la risalita dei contagi e con il rischio che tutto il Paese ritorni in zona rossa.

Riuscirà il Governo Draghi ad accelerare la campagna vaccinale?

E quali conseguenze avranno sull’esecutivo le tensioni che agitano la maggioranza, a cominciare dalle dimissioni del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti?”

Questi gli argomenti che verranno trattati oggi in trasmissione con tanti esperti e opinionisti appartenenti al mondo della politica e dell’informazione.

Il programma tenterà di dare risposte concrete ai cittadini italiani che, mai come in questo periodo, sembrano sentirsi in balia degli eventi più che al sicuro, come invece idealmente dovrebbe essere.

