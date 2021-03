Stasera in tv Air Force One: trama, cast e retroscena del film con Harrison Ford

Questa sera verrà trasmesso in tv la celebre pellicola Air Force One. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sul film.

Questa sera verrà trasmesso in televisione il film Air Force One. La pellicola andrà in onda su Canale Nove alle 21:25 ed è pronta a sorprendere tutti i telespettatori con i suoi colpi di scena. Sono dunque tutti in attesa di lasciarsi catturare dal celebre film con Harrison Ford. Leggiamo allora tutto ciò che c’è da sapere sulla celebre pellicola.

La famosa pellicola d’azione è uscita alla fine degli Anni Novanta, con precisione nel 1997. Il regista è Wolfgang Petersen ed il film è di nazionalità tedesca, della durata di ben 124 minuti. Il cast vanta la presenza di attori come il celebre Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close e Wendy Crewson ed ha riscosso all’epoca un discreto successo. I telespettatori non vedono dunque l’ora di rimanere incollati al televisore e di scoprire che cosa ci riserverà stasera l’avventuroso film.

Il film racconta della paura del terrorismo dilagata durante gli Anni Novanta. In seguito ad una importante conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti d’America sale su un aereo per ritornare, partendo dall’Unione Sovietica, in patria. Air Force One è il nome del mezzo, che viene però preso in ostaggio da un gruppo di attentatori. Questi ultimi minacciano di uccidere il presidente e la sua famiglia se l’uomo non si adopererà per liberare il loro dittatore, detenuto in Russia in seguito ad un raid.

Air Force One, curiosità sul celebre film di Wolfgang Petersen

Uno dei protagonisti principali della famosa pellicola Air Force One è il celeberrimo Harrison Ford. Inizialmente il ruolo principale fu scritto per l’attore Kevin Costner. All’epoca l’uomo era però impegnato con le riprese de L’uomo del giorno dopo, e suggerì perciò il collega Ford. Pare proprio che quest’ultimo, poco prima di accettare il ruolo, avesse rifiutato di recitare come protagonista in un altro film di Wolfgang Petersen, Virus Letale. Le scene furono realmente girate sull’Air Force One, e tutto grazie ad Harrison Ford. L’accesso all’aereo fu inizialmente infatti negato al regista, ma l’attore intervenne con una telefonata alla Casa Bianca, che rese il tutto possibile.